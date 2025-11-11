Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Sănătăţii a explicat amânarea integrării cardurilor de sănătate în noile cărţi de identitate

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 11 noiembrie

Sursa foto: facebook/ CNAS

Prima versiune a platformei informatice a sistemului de asigurări de sănătate va fi lansată până la sfârşitul acestui an, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizând că sistemul complet integrat va deveni operaţional în august 2026. „Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent - a cărui valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe el scrie că este expirat -, cât şi prin noua carte de identitate electronică. În acelaşi timp, încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a declarat ministrul. Acesta a explicat amânarea integrării cardurilor de sănătate în noile cărţi de identitate, Rogobete a explicat că rezistenţa publicului la schimbare şi dezinformarea privind tehnologiile electronice au influenţat ritmul implementării. „Încă există, din păcate, un procent ridicat de oameni care cred că, odată cu noua carte de identitate, vor fi microcipaţi. Altfel spus, există un grup important de persoane care consideră că medicina se face cu apă, energie şi nanoboţi. Până depăşim aceste confuzii, trebuie să oferim acces tuturor, indiferent de forma de acces”, a subliniat Rogobete.

Tot ministrul Sănătăţii a anunţat inaugurarea Centrului de screening multi-organ şi de diagnostic precoce pentru neoplazii, din cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucureşti. Pacienţii beneficiază de servicii medicale de ieri. „Screeningul şi prevenţia sunt poate cele mai importante elemente din dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Discutăm despre o investiţie multi-sursă, realizată din bugetul de stat, fonduri europene şi credite de la Banca Mondială. Este o achiziţie importantă de echipamente de screening pentru mamografie, HPV şi alte tipuri de diagnostic, precum şi o dezvoltare semnificativă a laboratorului de anatomie patologică”, a declarat Rogobete.

Centrul permite evaluarea pacienţilor pentru cele mai frecvente forme de cancer - sân, col uterin, colon, plămân şi prostată - folosind tehnologii moderne de imagistică şi metode minim invazive de diagnostic. Echipamentele au fost achiziţionate prin PNRR şi prin programe comune cu Banca Mondială, în cadrul strategiei naţionale de prevenţie oncologică. „Cred cu tărie că prevenţia şi diagnosticul precoce sunt cheia pentru reducerea mortalităţii prin cancer. Vom continua să investim în astfel de centre în toată ţara, pentru ca fiecare român să aibă acces egal la şansa de a trăi”, a transmis ministrul.

Ziarul BURSA

11 noiembrie

