Mircea Abrudean: ”Orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales din partea preşedintelui”

S.B.
10 noiembrie

Mircea Abrudean: "Orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales din partea preşedintelui"

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre invitarea de către Nicuşor Dan a liderilor coaliţiei, la Cotroceni, marţi, că orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales venită din partea preşedintelui, care are rolul de mediator, el precizând că este încrezător că mâine vor avea o şedinţă a coaliţiei cu rezultate concrete, după ce s-a încheiat Congresul PSD, informează news.ro.

Preşedintele Senatului a mai afirmat că, în opinia sa, trebuie să se vină cu un alt proiect privind pensiile magistraţilor.

”Încheiem perioada cu declaraţii politice, cu contextul electoral intern, pe care îl înţelegem cu toţii. De aceea şi alegem, cred, să ignorăm, pentru că e mai bine aşa. Iar de mâine încolo, odată cu şedinţa coaliţiei, sper să avem şi nişte concluzii, nişte rezultate, pentru că au fost împinse prea mult timp nişte decizii importante pentru România, că vorbim de reforma administraţiei, că vorbim de pensiile magistraţilor. Trebuie decisă forma finală pe care se va veni în Parlament. Eu, repet, sunt mai optimist din fire şi cred că mâine vom avea o şedinţă a coaliţiei cu rezultate concrete, care să fie anunţate public, ca să nu mai avem dialogul surselor, unii zic că s-a decis pe surse ceva, alţii confirmă, alţii infirmă. Trebuie să iasă conducerea coaliţiei şi să anunţe, oficial, care este rezultatul discuţiei”, a spus preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Despre invitarea de către preşedintele Nicuşor Dan a liderilor coaliţiei, marţi, la Cotroceni, Abrudean a precizat că ”orice iniţiativă de dialog crede că e bine venită, mai ales venită din partea preşedintelui, care are rolul de mediator”.

”Eu sper ca să ajungem la o concluzie. Repet, nu o să mă pot eu antepronunţa pe ce decide, până la urmă, premierul, cred că a fost destul de clar în apariţiile publice cu privire la faptul că doreşte menţinerea principiilor de la care s-a plecat în acest proiect de lege, respectiv echitatea. Până la urmă, despre asta este vorba. Sper să avem o concluzie cât mai rapid, pentru că nu cred că e sănătos pentru România să fie tărăgănată o decizie atât de importantă, în ambele cazuri, şi în reforma administraţiei, care trenează de câteva luni. Nu e o decizie uşoară, înţelegem cu toţii asta, dar ea trebuie luată şi măsurile trebuie să intre în vigoare cât mai rapid”, a subliniat Mircea Abrudean.

Potrivit lui Mircea Abrudean, din perspectiva Partidului Naţional Liberal este vorba de ”păstrarea principiilor de la care s-a plecat, principiul echităţii şi rezolvarea unei teme extrem de sensibile şi extrem de aşteptate de întreaga societate”.

Abrudean a mai spus că chestiunile de detaliu, de perioade, vor fi decise în coaliţie. Preşedintele Senatului a mai afirmat că, în opinia sa, trebuie să se vină cu un alt proiect privind pensiile magistraţilor. ”Eu cred că trebuie alt proiect. Cred că guvernul trebuie să fie cu alt proiect, aceeaşi formulă, eu aşa cred, din ce înţeleg. (..) Poate să vină alt proiect, cu aceeaşi formă. Până la urmă, nu ne împiedică nimeni să vină în aceeaşi formulă, doar ţinând cont de decizia Curţii Constituţionale, de ceea ce se spune şi în motivare”, a explicat el.

