Natalia Intotero, după ce a fost aleasă vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor: Îmi doresc să exercit acest mandat cu echilibru, dialog şi respect pentru instituţie

Deputatul PSD Natalia Intotero a declarat că va asigura ”echilibru, dialog şi respect”, după ce a fost aleasă în funcţia în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, potrivit news.ro, de la care menţionăm următoarele.

Natalia Intotero le-a mulţumit, luni, colegilor deputaţi pentru votul de încredere în funcţia de vicepreşedinte al Camerei, ea precizând că este ”o onoare deosebită” şi, în acelaşi timp, o responsabilitate pe care şi-o asumă ”cu seriozitate şi cu dorinţa de a contribui la buna desfăşurare a activităţii parlamentare”.

”Îmi doresc să exercit acest mandat cu echilibru, dialog şi respect pentru instituţie, pentru colegii din toate grupurile parlamentare şi, mai ales, pentru cetăţenii pe care îi reprezentăm. Stimaţi colegi, vă asigur de întreaga mea disponibilitate de a lucra împreună pentru atingerea acestor obiective”, a scris pe Facebook, deputatul Natalia Intotero.

Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, în deschiderea sesiunii parlamentare, noua componenţă a Biroului permanent. Natalia Intotero este vicepreşedinte al Camerei, în locul lui Daniel Suciu, din partea PSD, în timp ce Raluca Turcan a fost înlocuită cu deputatul PNL Adrian Cozma.