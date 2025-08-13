Nazare anunţă rectificare bugetară dificilă şi presiune pe finanţarea Autostrăzii Moldovei

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că discuţiile pentru rectificarea bugetară sunt „foarte complicate” şi că procesul „nu va fi uşor de făcut”. Potrivit acestuia, Ministerul Finanţelor poartă negocieri cu fiecare ordonator de credite pentru a asigura continuarea investiţiilor esenţiale, inclusiv în proiectele de infrastructură majoră.

Nazare a menţionat solicitarea Ministerului Transporturilor de alocare a 6 miliarde de lei pentru A7 - Autostrada Moldovei, subliniind că se fac eforturi pentru finalizarea acesteia „în timp util”. El a precizat că autostrada a fost inclusă, cu eforturi „deosebite”, în componenta nerambursabilă a PNRR, ceea ce garantează finanţarea prin granturi.

„Trebuie să găsim soluţii pentru finanţarea autostrăzii până la aprobarea renegocierii în Consiliul ECOFIN, adică în următoarele trei luni”, a afirmat ministrul.