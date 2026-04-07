News.ro: Trump atacă din nou NATO şi revine asupra Groenlandei înaintea vizitei lui Rutte

P.C.
Internaţional / 7 aprilie, 12:40

Donald Trump a criticat din nou luni aliaţii din NATO care nu au sprijinit Statele Unite în războiul din Iran şi şi-a reafirmat dorinţa de a anexa Groenlanda, relatează News.ro.

Declaraţiile au venit înaintea vizitei secretarului general al NATO, Mark Rutte, aşteptat miercuri în Statele Unite pentru discuţii cu preşedintele american, cu secretarul de stat Marco Rubio şi cu secretarul apărării Pete Hegseth, potrivit News.ro.

„Uite, am fost la NATO”, a declarat Donald Trump în conferinţa de presă despre Iran. „Nu am cerut foarte insistent, am spus doar: «Hei, dacă vreţi să ajutaţi, ar fi grozav.»”, a relatat Trump. „Nu, nu, nu, nu vom ajuta”, a spus Trump că i s-a răspuns, fără să precizeze cu cine a vorbit, notează News.ro.

Preşedintele SUA a continuat spunând că membrii NATO „au făcut tot posibilul să nu ajute”, iar alianţa este, în formularea repetată şi pe Truth Social, „un tigru de hârtie”, de care Vladimir Putin "nu se teme”, relatează News.ro.

Trump l-a descris totuşi pe Mark Rutte drept „o persoană minunată”, însă declaraţiile de luni marchează cea mai recentă dispută dintre liderul de la Casa Albă şi Alianţă, scrie News.ro.

Preşedintele american a revenit şi asupra Groenlandei, fără să-şi ascundă dorinţa de a anexa teritoriul arctic, în pofida opoziţiei ferme a NATO, transmite News.ro. Trump a susţinut că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de securitate naţională şi a ameninţat că o va ocupa cu forţa, dacă va fi necesar. Danemarca a refuzat să cedeze teritoriul autonom, iar alte state NATO au desfăşurat forţe militare pe insulă în semn de sprijin pentru Copenhaga.

După tensiunile diplomatice din ultimele luni, Trump declarase în ianuarie că a ajuns la un acord „cadru” cu NATO privind Groenlanda, acord care răspunde preocupărilor de securitate ale Washingtonului. Luni, el a revenit însă asupra subiectului, notează News.ro.

„Totul a început - dacă vreţi să ştiţi adevărul - cu Groenlanda”, a spus Trump. „Vrem Groenlanda”, a reafirmat el. „Ei nu vor să ne-o dea. Şi eu am spus: «La revedere.»”, relatează News.ro. Trump a criticat şi alţi aliaţi tradiţionali ai Washingtonului din afara NATO, inclusiv Coreea de Sud, Australia şi Japonia, pentru că nu au oferit asistenţă în războiul cu Iranul.

În schimb, liderul american a lăudat statele din Golf, între care Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar şi Emiratele Arabe Unite, pentru sprijinul acordat în timpul conflictului, mai arată News.ro.

Relaţiile deja tensionate dintre Trump şi restul blocului defensiv al NATO s-au deteriorat şi mai mult din cauza războiului din Iran. Mai multe state membre au refuzat folosirea militară a bazelor lor de către SUA şi dreptul de survol, iar reticenţa ţărilor NATO de a trimite nave în Strâmtoarea Ormuz a agravat conflictul cu Washingtonul, scrie News.ro.

Închiderea strâmtorii a zguduit pieţele energetice şi a provocat scumpiri puternice ale carburanţilor, în condiţiile în care aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin canalul îngust dintre Iran şi Oman, potrivit News.ro.

Trump a spus luni că refuzul aliaţilor de a se implica în conflictul din Orientul Mijlociu a afectat grav imaginea NATO şi i-a lăsat o impresie de durată. „Cred că este o pată pe imaginea NATO care nu va dispărea niciodată, nu va dispărea niciodată din mintea mea”, a declarat el, conform News.ro.

Preşedintele american a invocat şi întâlnirea de miercuri cu Mark Rutte şi a sugerat că nu aşteaptă mare lucru de la noua tentativă de apropiere a Alianţei. „Ştiţi, vin să mă vadă miercuri”, a spus el. „O să spună: «Oh, vom face asta. Vom face aia.» Acum vor brusc să trimită chestii, ştiţi, dar au spus-o clar şi răspicat la început (că nu)”, a declarat Donald Trump, relatează News.ro.

Trump a continuat să minimalizeze rolul NATO ca factor de descurajare a agresiunii ruse şi a repetat că alianţa este un „tigru de hârtie”. „Putin nu se teme de NATO; Putin se teme de noi, se teme foarte mult de noi”, a susţinut preşedintele SUA, notează News.ro.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 12:53)

    controlul medical periodic salvează vieți

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 07.04.2026, 13:09)

    Trump a cerut ajutorul NATO stiind foarte bine vulnerabiitatiile armatelor SUA si capacitatile de aparare ale NATO.Rachetele trimise de Iran spre Turcia au fost rapid distruse de NATO.Vulnerabilitatea esentiala a armatelor SUA o reprezinta imposibilitatea protectiei bazelor militare ale SUA altele decit cele NATO si imposibilitatea apararii avioanelor de realimentare deja distruse ide Iran in baze non NATO.Fara protectia acestor avioane Trump intelege ca nu poate sa isi proiecteze forta militara in lume .Portavioanele si tot ceea ce le inconjoara sunt distructibile asa cum ne-a arat Zelenski in Ucraina acolo unde intreaga flota a Rusiei , la Marea Neagra ,a fost aproape distrusa si acolo unde ceea ce a mai ramas din ea cazata in porturile ruse din Caspica au fost deja bombardate cu succes ca si terminalele de petrol si gaze .Ucraina (Germania) isi priecteaza,incet, incet ,in lume ,forta .

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

boromir.ro

antreprenorinvremuritulburi.ro

*reclama uniprest_2026.jpg*}
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

