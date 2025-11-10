Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare

A.B.
Internaţional / 10 noiembrie, 16:17

Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare

Un tribunal francez a aprobat luni eliberarea anticipată a fostului preşedinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspiraţie în vederea obţinerii de fonduri ilegale pentru campania sa electorală din 2007, potrivit agenţiei Reuters.

Fostul lider de la Élysee, în vârstă de 70 de ani, fusese încarcerat pe 21 octombrie, după ce instanţa îl găsise vinovat de implicare într-o organizaţie infracţională legată de finanţarea campaniei sale din partea regimului lui Muammar al-Gaddafi. Sarkozy a fost achitat de celelalte capete de acuzare, inclusiv cele de corupţie şi finanţare ilegală.

Procurorul a recomandat eliberarea sa în aşteptarea apelului, menţionând că fostul preşedinte nu prezintă risc de fugă. Instanţa a dispus plasarea sa sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi Franţa şi de a contacta alţi inculpaţi sau martori.

„Sunt francez. Îmi iubesc ţara. Lupt pentru ca adevărul să iasă la iveală. Mă voi conforma tuturor obligaţiilor impuse de instanţă”, a declarat Sarkozy în timpul audierii, la care a participat prin videoconferinţă din penitenciarul La Sante din Paris.

După ce a condus Franţa între 2007 şi 2012, Nicolas Sarkozy s-a confruntat cu mai multe dosare penale. Anul trecut, instanţa supremă a confirmat o condamnare pentru corupţie şi trafic de influenţă, dispunând purtarea unei brăţări electronice timp de un an. Tot în 2024, o curte de apel a menţinut o condamnare pentru finanţarea ilegală a campaniei din 2012, iar o decizie finală în acest caz este aşteptată în perioada următoare.

Fostul preşedinte francez este vizat şi de o anchetă separată pentru complicitate la influenţarea martorilor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

10 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 10 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

10 noiembrie
Ediţia din 10.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0854
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3982
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4561
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7881
Gram de aur (XAU)Gram de aur576.4457

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb