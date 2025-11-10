Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare

Un tribunal francez a aprobat luni eliberarea anticipată a fostului preşedinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspiraţie în vederea obţinerii de fonduri ilegale pentru campania sa electorală din 2007, potrivit agenţiei Reuters.

Fostul lider de la Élysee, în vârstă de 70 de ani, fusese încarcerat pe 21 octombrie, după ce instanţa îl găsise vinovat de implicare într-o organizaţie infracţională legată de finanţarea campaniei sale din partea regimului lui Muammar al-Gaddafi. Sarkozy a fost achitat de celelalte capete de acuzare, inclusiv cele de corupţie şi finanţare ilegală.

Procurorul a recomandat eliberarea sa în aşteptarea apelului, menţionând că fostul preşedinte nu prezintă risc de fugă. Instanţa a dispus plasarea sa sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi Franţa şi de a contacta alţi inculpaţi sau martori.

„Sunt francez. Îmi iubesc ţara. Lupt pentru ca adevărul să iasă la iveală. Mă voi conforma tuturor obligaţiilor impuse de instanţă”, a declarat Sarkozy în timpul audierii, la care a participat prin videoconferinţă din penitenciarul La Sante din Paris.

După ce a condus Franţa între 2007 şi 2012, Nicolas Sarkozy s-a confruntat cu mai multe dosare penale. Anul trecut, instanţa supremă a confirmat o condamnare pentru corupţie şi trafic de influenţă, dispunând purtarea unei brăţări electronice timp de un an. Tot în 2024, o curte de apel a menţinut o condamnare pentru finanţarea ilegală a campaniei din 2012, iar o decizie finală în acest caz este aşteptată în perioada următoare.

Fostul preşedinte francez este vizat şi de o anchetă separată pentru complicitate la influenţarea martorilor.