Nicuşor Dan: „Avem nevoie de relaţia transatlantică”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său principal este că România şi Europa au nevoie de relaţia transatlantică şi că este bine că, în urma dialogului, escaladarea apărută s-a diminuat şi situaţia a revenit la normal. El a precizat că reuniunea, axată pe relaţia transatlantică, va aborda mai multe subiecte, inclusiv Groenlanda, tarifele, Ucraina şi, posibil, Mercosur, potrivit News.ro.

Întrebat despre poziţia oficială a României în privinţa situaţiei din jurul Groenlandei, şeful statului a afirmat că „suveranitatea este un element esenţial, care ţine de dreptul internaţional, iar orice chestiuni legitime de apărare trebuie discutate prin dialog, mai ales între două ţări NATO”, a subliniat News.ro