Nicuşor Dan: „Relaţia transatlantică a revenit în parametri normali”

Înaintea reuniunii Consiliului European, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că relaţia transatlantică a revenit „în parametri normali”, după discuţiile pe tema Groenlandei, potrivit Hotnews. În ce priveşte intrarea Consiliului pentru Pace, şeful statului nu a anunţat încă o decizie fermă, spunând că trebuie făcută o analiză suplimentară, a relatat sursa citată.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că liderii europeni reuniţi la Bruxelles au trei subiecte pe agendă - Groenlanda, taxele vamale şi Ucraina - fiind posibilă şi o discuţie pe tema acordului dintre UE şi Mercosur, a relatat Hotnews.

„Mesajul meu general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică şi că este foarte bine că în urma dialogului, aşa cum anticipam, o oarecare escaladare s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit sursei amintite.

În ce priveşte problemele de securitate din jurul Groenlandei, şeful statului consideră că Danemarca şi Statele Unite ar trebui să le rezolve prin dialog, în interiorul NATO, a informat Hotnews.

Preşedintele Nicuşor Dan se duce la reuniunea de la Bruxelles la o zi de la Forumul de la Davos, aflat în desfăşurare în aceste zile, unde nu a fost present, a amintit sursa menţionată, care a mai precizat că ţara noastră a fost prezentă la Davos printr-o delegaţie guvernamentală, formată şi din ministra de Externe, Oana Ţoiu.