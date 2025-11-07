Nicuşor Dan avertizează că majorarea salariului minim poate duce firme în faliment şi creşte şomajul

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că o eventuală creştere a salariului minim de la 1 ianuarie 2026 trebuie analizată cu atenţie, întrucât o măsură aplicată fără echilibru ar putea scoate din piaţă numeroase firme şi ar creşte şomajul, potrivit mass-media.

„Evident, ne-ar plăcea ca salariile în România să fie mari. Mai tot timpul însă este o chestiune de echilibru între ce poate să-şi permită economia. Mărirea salariului minim poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi poate duce oamenii în şomaj. Atunci oamenii aceia vor prefera să rămână la locurile lor de muncă, având salariul minim, decât să se trezească şomeri”, a afirmat şeful statului, prezent la o reuniune pe teme economice.

Întrebat despre impactul bugetar al măsurii, Nicuşor Dan a recunoscut că neadoptarea unei majorări ar putea reduce veniturile statului cu aproximativ două miliarde de lei, dar a avertizat că o creştere nesustenabilă ar putea „dezechilibra ramuri economice întregi”. „Da, numai că asta poate să-ţi dezechilibreze nişte ramuri economice care să nu mai plătească alte tipuri de taxe. De-aia este nevoie de un echilibru şi de un calcul înainte”, a precizat el.

Referindu-se la concedierile recente din mediul privat, preşedintele a afirmat că acestea sunt „un efect inevitabil al reconfigurării fiscale”, pe care a descris-o drept „necesară”. „Este evident că de la o reconfigurare fiscală se ajunge la efecte economice. Această reconfigurare fiscală, cu anumite nuanţe, era inevitabilă. Din fericire, există necesar de forţă de muncă pe piaţa noastră, suntem nevoiţi să aducem oameni din Asia pentru anumite zone”, a spus Nicuşor Dan.