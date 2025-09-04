Nicuşor Dan, despre desemnarea şefilor SRI şi SIE: Discuţiile se desfăşoară "în cadru restrâns, departe de presă”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că discuţiile privind desemnarea şefilor SRI şi SIE se poartă ”într-un cadru restrâns, departe de presă”, subliniind că este ”o temă sensibilă, în care preşedintele propune şi Parlamentul votează, nu un subiect de joc politic”.

Şeful statului a confirmat că a avut deja consultări cu liderii coaliţiei, descriindu-le drept ”discuţii colegiale”.

Întrebat ce profil ar trebui să aibă viitorii şefi ai serviciilor, Dan a spus că îşi doreşte ”oameni cu experienţă de viaţă, capabili să coordoneze echipe mari, cu abilităţi politice pentru a naviga între interese multiple şi legitime - mai degrabă nu politicieni”.

”E o discuţie în desfăşurare”, a conchis preşedintele.