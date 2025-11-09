Nicuşor Dan, la ceremonia de la Cotroceni dedicată domnitorului Grigore Alexandru Ghyka

Preşedintele Nicuşor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, a participat duminică la ceremonia solemnă de la Palatul Cotroceni dedicată domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul conducător al Moldovei înainte de Unirea din 1859.

În discursul rostit cu acest prilej, Nicuşor Dan a vorbit despre nevoia de „întoarcere la rădăcini” şi despre importanţa de a privi istoria prin prisma continuităţii, nu doar a rupturilor.

„Prea des insistăm pe sincopele istoriei, fără să vedem rădăcinile modului în care funcţionează societatea noastră. Istoria nu începe cu noi - construcţia României moderne a început înainte de 1859”, a spus edilul, amintind principalele reforme realizate de domnitorul Ghyka: abolirea cenzurii, înfiinţarea Jandarmeriei, eliminarea dijmei, reforme sociale şi instituirea primelor unităţi medicale specializate.

Ceremonia are loc la o zi după aducerea în ţară a rămăşiţelor pământeşti ale domnitorului, deshumate din Franţa, cu onoruri militare. Sicriul a fost depus la Palatul Cotroceni, unde publicul poate aduce un ultim omagiu, înainte ca reînhumarea să aibă loc la Iaşi.