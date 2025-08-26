Nicuşor Dan: Noua strategie naţională de apărare va fi finalizată în această toamnă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat în cadrul întâlnirii cu diplomaţii români acreditaţi în străinătate, că noua strategie naţională de apărare va fi finalizată în această toamnă.

Şeful statului a subliniat că documentul va include o componentă esenţială dedicată războiului hibrid.

„Vă invit să contribuiţi la elaborarea noii strategii naţionale de apărare, pe care o vom definitiva în această toamnă. Una dintre părţile importante va fi cea legată de războiul hibrid, un domeniu în care, asemenea partenerilor noştri, continuăm să acumulăm experienţă”, le-a transmis Nicuşor Dan diplomaţilor.

Precedenta strategie de apărare, valabilă pentru perioada 2020 - 2024, a fost aprobată de CSAT în iunie 2020.