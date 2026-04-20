Nicuşor Dan, potrivit Agerpres: „Prosperitatea unei ţări este legată de nivelul de educaţie financiară”

A.G.
Politică / 20 aprilie, 12:18

Sursa foto: Facebook / Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că există o corelaţie directă între prosperitatea unei ţări şi nivelul de educaţie financiară al populaţiei, în cadrul Forumului Educaţiei Financiare organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, potrivit Agerpres.

Şeful statului a subliniat că educaţia financiară este esenţială la nivel individual, arătând că atât tinerii, cât şi adulţii trebuie să înţeleagă mecanismele de bază ale sistemului financiar, precum contractarea unui credit, compararea ofertelor sau investiţiile, potrivit publicaţiei sursă. „Acestea sunt chestiuni elementare, fără de care în secolul XXI eşti lipsit de abilităţi absolut esenţiale”, a afirmat acesta, conform Agerpres.

Nicuşor Dan a explicat că legătura dintre educaţia financiară şi prosperitate este demonstrată prin studii şi că o populaţie mai bine informată influenţează în mod direct politicile publice, mai notează Agerpres. „Când ai nişte oameni care au o educaţie financiară, ei vor influenţa politicile publice”, a declarat preşedintele, potrivit sursei citate.

Totodată, acesta a atras atenţia că politicienii îşi adaptează deciziile în funcţie de percepţiile electoratului, iar lipsa de cunoaştere financiară poate conduce la politici economice nesănătoase. „Politicienii se uită la ce gândesc oamenii cărora le cer votul şi în funcţie de asta merg într-o parte sau alta cu politicile publice”, a spus el, conform Agerpres, adăugând că există exemple în care insuficienta educaţie financiară a societăţii a dus la decizii negative pentru economia României.

Preşedintele a mai arătat că nivelul educaţiei financiare influenţează şi dezvoltarea antreprenoriatului, subliniind că o societate bine informată generează mai multe iniţiative economice. „Fără antreprenoriat, economia scârţâie”, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit sursei citate. De asemenea, acesta a evidenţiat că o educaţie financiară solidă contribuie la creşterea apetitului pentru investiţii şi la direcţionarea capitalului către sectorul privat, unde este nevoie de finanţare.

În acelaşi context, şeful statului a făcut referire la „războiul informaţional” cu care se confruntă societatea, menţionând inclusiv proliferarea reclamelor înşelătoare din mediul online. „Cine are o educaţie financiară va şti că nu există profit de 300%”, a explicat acesta, potrivit Agerpres.

Nicuşor Dan a avertizat că dezinformarea poate afecta încrederea în democraţie şi poate orienta o parte a societăţii către modele autoritare, notează aceeaşi sursă. În acest sens, el a subliniat necesitatea implicării profesioniştilor în combaterea informaţiilor false, inclusiv pe platforme precum TikTok, pentru a preveni propagarea unor mesaje nocive, conform Agerpres.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

