Nicuşor Dan: România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona de industrie de apărare

T.B.
Politică / 10 noiembrie, 11:32

Nicuşor Dan: România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona de industrie de apărare

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est şi a precizat că ţara noastră are o tradiţie în acest sens, conform news.ro.

Nicuşor Dan a fost prezent, luni, la conferinţa privind cooperarea industrială în domeniul apărării dintre Germania şi România, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.

”Suntem într-un context pe care nu ni l-am dorit, dar suntem nevoiţi să creştem în Europa industria de apărare în mod accelerat şi această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră şi pentru colaborarea între România şi Germania, de exemplu, Rheinmetall, fabrica de pulberi, este o investiţie, dar această investiţie va avea nevoie de lanţuri de aprovizionare care vor fi locale şi va duce la un transfer de tehnologie şi know-how pe piaţa din România, deci nu vorbim de relocare, vorbim de construirea comună de capabilităţi şi cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona de industrie de apărare în Europa de Sud-Est”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a explicat care sunt motivele pentru care crede în acest lucru.

”De ce? În primul rând pentru că are o tradiţie. Asta înseamnă că există oameni, chiar dacă companiile noastre care vin dintr-o epocă în care România producea şi exporta mult, chiar dacă aceste companii, în momentul de faţă poate că nu sunt în situaţia cea mai fericită totuşi ele au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită”, a precizat preşedintele României.

El a adăugat că intrăm într-o zonă a industriei de apărare care necesită tot mai multă tehnologie, iar România stă destul de bine şi la acest capitol.

”Apoi intrăm într-o zonă de industrie de apărare care necesită tot mai multă tehnologie şi din nou aici România stă destul de bine, adică şcoala noastră produce oameni. Apoi aşa s-a întâmplat în cooperarea în special româno-germană, dar în general, în economia, în industria românească s-a dezvoltat zona de automotive şi vedem că problemele pe care le pune azi, parte din problemele pe care le pune azi industria de apărare au soluţii foarte asemănătoare cu cele pe care au fost deja dezvoltate în industria de automotive. Apoi pentru toate investiţiile necesare în facilităţi noi, nu este nevoie să pornim de la zero, toate acele companii din România comunistă au toate utilităţile şi toate condiţiile geografice de protecţie de care au nevoie pentru a începe de la nişte condiţii care sunt deja îndeplinite”, a declarat Nicuşor Dan.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 12:34)

    Tot ce zici este un mare rahat.

    Nimic din domeniul industriei de aparare si din zona S.N. A. P., nu va functiona. Niciun Presedinte, o coalitie si niciun Guvern nu vor avea liniste si "succesuri", vorba Elenei B, pana cand din zona pensiilor celor din SNAP nu vor fi inlaturate discriminariel. Pana cand toti cei care sunt in situatia juridica a doamnei Ciuca, nu vor avea aceeasi pensie ca ea, clasa politica va avea mereu soarta pecetluita. Totul va fi, ca acum, o infractiune, mita, coruptie si.. Voi, cei rari, nu o sa treceti niciodata de .oi. Pregatiti-va samarele.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

