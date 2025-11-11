Nicuşor Dan va convoca din nou coaliţia miercuri la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan va convoca miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare pentru noi discuţii pe tema reformei pensiilor magistraţilor, la care vor participa şi reprezentanţi ai sistemului judiciar, potrivit unor surse politice citate de News.ro.

În urma consultărilor anterioare, s-a decis formarea unui grup de lucru care va analiza cea mai potrivită formă a proiectului de lege, astfel încât acesta să treacă de controlul Curţii Constituţionale şi să permită îndeplinirea jalonului asumat de România prin PNRR.

Reforma pensiilor magistraţilor este una dintre cele mai sensibile teme de pe agenda coaliţiei, având implicaţii majore asupra bugetului public şi a relaţiei României cu instituţiile europene.