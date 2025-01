"Nu da spoliere cu datele de pe card", o campanie creativă dezvoltată de Golin pentru Asociaţia Română a Băncilor

Pentru a sublinia importanţa protejării datelor bancare online, Asociaţia Română a Băncilor împreună cu Golin şi Cinema City România au lansat campania "Nu da spoiler cu datele de pe card", o iniţiativă inedită, menită să crească gradul de conştientizare privind siguranţa online.

Spoilerele sunt coşmarul oricărui cinefil care vrea să vadă un film. Oricât de ciudat ar suna însă, filmele şi siguranţa financiară au ceva în comun. Vrei să te bucuri de ele. Aşadar, la două lucruri nu dai spoilere în viaţă, la filme şi la informaţiile bancare. Când dai datele de pe card, alţii dau lovitura.

"Programul de awareness Sigurantaonline.ro este menit să ghideze utilizatorii de produse şi servicii bancare să se protejeze împotriva tentativelor de fraudă online. O oră alocată sfaturilor de pe plaforma Sigurantaonline.ro înseamnă protecţie împotriva fraudelor online pe viaţă", a spus Gabriela Folcuţ, Director Executiv, Asociaţia Română a Băncilor.

"Oamenii urăsc spoilerele la fel de mult cât iubesc filmele la cinema. Te poţi supăra însă pe Irina Margareta Nistor pentru că îţi dă spoilere? Niciodată! Mai ales când rămâi cu ceva din ele", a spus Ioana Munteanu, Creative Director, Golin.

"Perspectiva furtului datelor de card este absolut de groază, aşa că am vrut să luăm parte la o campanie de conştientizare a protejării informaţiilor personale, înainte ca totul să se transforme într-o dramă. Nouă ne-au plăcut dintotdeauna finalurile fericite, aşa că ne-am bucurat să fim gazdele realizării unor spoturi tare amuzante, pe un subiect atât de serios, cu Irina şi Marele Ecran în rol de mari complici", a completat Ioana Ionescu, Marketing Manager, Cinema City.

Campania s-a derulat în perioada 10-23 ianuarie 2025

Am creat o experienţă la trei dintre dintre cele mai aşteptate filme, lansate la începtul anului în Cinema City: Sonic, Nosferatul şi Den of Thieves: Pantera. Am lansat trei spoturi video înaintea fiecărui film, în care am dramatizat importanţa siguranţei financiare, făcând o paralelă cu lumea filmelor. Astfel, am dat "spoilere" din filmul pe care oamenii urmau să îl vadă, iar acestea nu le-a dat oricine, ci chiar cel mai mare critic de film din România - Irina Margareta Nistor.

Campania a fost extinsă în social media, cele trei spoturi video au fost postate pe pagina Facebook DreptulLaBanking şi 5 influenceri de top au amplificat campania pe paginile lor de Titktok si Facebook. Aceştia au mimat indignarea asupra faptului că au fost la film şi au primit spoilere înainte de film de la Irina Margareta Nistor, dar apoi şi-au dat seama, că cel mai mare spoiler este să-ţi dai datele de pe card.

Spoturile video au putut fi văzute în 28 de cinematografe Cinema City România din 21 de oraşe şi pot fi accesate pe linkul următor: https://fb.watch/x9SWqIEixq/.

Mesajele transmise prin cele trei spoturi video, publicului din Cinema City au fost:

1.Nu da spoilere cu datele de pe card şi parolele la internet/mobile banking

2.Evită ofertele de câştiguri mari, multe sunt false

3.Nu instala aplicaţii, ca fiind aplicaţii de investiţii

4.Nu divulga informaţii la cerere

5.Nu te lăsa păcălit, indiferent cine te sună