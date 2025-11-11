Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Oana Ţoiu: ”România se ţine de cuvânt”

S.B.
Politică / 11 noiembrie, 10:42

Oana Ţoiu: ”România se ţine de cuvânt”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, mulţumeşte, luni seară, senatorilor care au adoptat - cu 110 voturi ”pentru”, proiectul care stabileşte că încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devine infracţiune gravă, de competenţa DIICOT, potrivit news.ro.

”România se ţine de cuvânt”, a transmis minisyrul, adăugând că acţiunea şi asumarea clară pot să asigure partenerii că nu suntem şovăielnici pe subiect.

”România se ţine de cuvânt! Mulţumesc colegilor parlamentari care au adoptat azi cu 110 voturi din 121 prezenţi, în Senat, proiectul de lege al Guvernului României, coiniţiat de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei, prin care încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devine infracţiune gravă, de competenţa DIICOT”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Aceasta a adăugat că cei care ajută persoane sau companii aflate pe listele de sancţiuni nu vor mai scăpa cu o simplă amendă ci vor răspunde penal şi riscă ani grei de închisoare.

”Acest vot ne aliniază cu partenerii europeni şi arată toleranţă zero pentru cei care ajută Rusia în agresiunea sa ilegală. România ar fi trebuit să se alinieze complet la sancţiunile internaţionale de multă vreme, iar acum doar acţiunea şi asumarea clară a acestei poziţii, inclusiv în media internaţională, pot să asigure partenerii noştri că nu suntem şovăielnici pe subiect”, a mai transmis Ţoiu.

Senatul a adoptat, luni, L344/2025 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, precum şi a altor acte normative.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 11.11.2025, 11:15)

    Ar fi fost interesant ca guvernul să prezinte în prealabil lista celor care au fost amendați pentru susținerea firmelor rusești supuse sancțiunilor internaționale. Probabil nici nu există persoane fizice sau juridice amendate în acest sens, altfel ar fi fost date în vileag până acum. Ar fi făcut deliciul presei.

    Așa că acum, chestia cum că fapta devine și infracțiune gravă denotă o demagogie și prosteala maximă. 

    Încolo, larva useristă oengistă Toiu pare a fi chiar mai fermecătoare decât Miss Obregia :) Și eu care credeam că ești inegalabilă, Boccico :) Pronto. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0854
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3982
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4561
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7881
Gram de aur (XAU)Gram de aur576.4457

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb