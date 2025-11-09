Octavian Berceanu spune că a alertat autorităţile după o propunere privind afaceri cu armament

Fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a precizat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că a informat autorităţile competente după ce, la începutul lunii septembrie, a fost invitat la o întâlnire desfăşurată sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect de mediu, întâlnire care s-a încheiat cu o propunere de implicare într-o schemă de afaceri vizând industria de armament. Declaraţiile vin în contextul apariţiei numelui său într-un dosar DNA, în calitate de martor.

„Am acţionat în deplină conformitate cu legea şi cu propriile convingeri, considerând că orice cetăţean are datoria morală şi legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranţei naţionale”, a scris Berceanu, subliniind că a colaborat cu autorităţile şi că nu a cunoscut anterior persoana care l-a contactat.

El a precizat că, din motive legale, nu poate oferi detalii suplimentare cât timp ancheta este în desfăşurare, dar a reiterat că „rămâne ferm împotriva oricăror forme de corupţie, indiferent de context”.

DNA a anunţat vineri că o persoană a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a încercat să cumpere influenţa ministrului Apărării cu un milion de euro, în scopul obţinerii unor contracte comerciale cu compania Romtehnica. Surse judiciare citate de presă au indicat că este vorba despre fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, condamnat anterior pentru fapte de corupţie.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a confirmat că a refuzat orice întâlnire cu persoana implicată şi că este martor în dosar, oferind „sprijin deplin” autorităţilor pentru clarificarea situaţiei.