Peskov: Discuţiile Putin-Trump trebuie să fie „eficiente” pentru a permite o reuniune trilaterală

Negocierile dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, desfăşurate în Alaska, ar trebui să se încheie „în mod productiv” pentru a putea fi organizată o reuniune trilaterală cu participarea liderilor Statelor Unite, Rusiei şi Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform presei internaţionale.

Întrebat cum ar trebui să se finalizeze discuţiile pentru a fi posibilă o întâlnire de lucru cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Peskov a răspuns: „Eficiente”.