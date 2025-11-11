Peste 2.500 de târguri de Crăciun se deschid în Germania, începând cu 10 noiembrie

Germania îşi redeschide renumitele târguri de Crăciun, transformând oraşele în poveşti de iarnă. În 2025, peste 2.500 de pieţe sunt programate să îşi primească vizitatorii, primele fiind inaugurate începând cu 10 noiembrie, potrivit datelor oficiale. Majoritatea vor rămâne deschise până în ajunul Crăciunului, închizându-se pe 23 sau 24 decembrie.

Târgurile germane atrag anual zeci de milioane de vizitatori din întreaga lume, oferind decoruri spectaculoase, lumini, brazi împodobiţi şi căsuţe de lemn cu produse artizanale şi specialităţi culinare tradiţionale. Printre cele mai populare destinaţii se numără Nuremberg, Dresda, Köln, Stuttgart şi Rostock, fiecare cu o atmosferă distinctă şi tradiţii vechi de secole.

Christkindlesmarkt din Nuremberg este unul dintre cele mai vechi şi mai vizitate târguri din Germania, cu peste două milioane de vizitatori anual şi aproximativ 180 de căsuţe decorate în roşu şi alb, unde se pot găsi delicatese tradiţionale precum Lebkuchen sau cârnaţi franconieni. Dresda găzduieşte Striezelmarkt, cel mai vechi târg de Crăciun german, datând din 1434, renumit pentru prăjitura Stollen şi pentru piramida uriaşă din lemn de 14 metri amplasată în piaţa Altmarkt, care atrage peste trei milioane de vizitatori anual.

La Köln, târgul organizat în faţa Domului adună anual aproximativ cinci milioane de turişti, oferind peste 150 de standuri într-un decor dominat de impunătoarea catedrală gotică. Stuttgart se remarcă prin unul dintre cele mai mari târguri de Crăciun din Europa, cu patru milioane de vizitatori anual şi peste 280 de standuri întinse pe mai multe pieţe, iar Rostock găzduieşte cea mai mare piaţă de Crăciun din nordul Germaniei, care transformă centrul istoric într-un veritabil decor festiv.

Pe lângă marile oraşe, mii de târguri locale din sate şi comune oferă experienţe mai intime, păstrând tradiţiile autentice ale comunităţilor germane. Majoritatea pieţelor sunt deschise zilnic, între orele 10:00 sau 11:00 dimineaţa şi 21:00-23:00 seara, în funcţie de oraş, iar cele mai aglomerate intervale sunt seara, între 17:00 şi 20:00, şi sâmbăta după-amiază. Vizitatorilor li se recomandă să ajungă dimineaţa devreme sau după ora 20:00 pentru a evita aglomeraţia.

Românii care doresc să viziteze târgurile de Crăciun din Germania au la dispoziţie peste 150 de zboruri directe săptămânale care conectează 12 aeroporturi din România cu destinaţii precum Berlin, Köln, Nurnberg, Hamburg, Munchen şi Dortmund. Din această toamnă, au fost introduse noi rute directe - inclusiv Bucureşti-Berlin, Braşov-Nurnberg, Timişoara-Nurnberg şi Bucureşti-Köln - facilitând accesul turiştilor români la una dintre cele mai iubite tradiţii de iarnă din Europa.