Pfizer a finalizat achiziţia Metsera pentru 10 miliarde de dolari

Compania americană Pfizer a anunţat finalizarea achiziţiei dezvoltatorului de tratamente pentru obezitate Metsera, pentru o sumă totală de 10 miliarde de dolari, potrivit CNBC. Tranzacţia încheie competiţia acerbă cu rivalul danez Novo Nordisk, care s-a retras din cursă invocând riscuri legale.

Oferta finală a Pfizer, de 86,25 dolari per acţiune, include 65,60 dolari în numerar şi o componentă contingentă de până la 20,65 dolari per acţiune, potrivit comunicatului Metsera. În urma achiziţiei, Pfizer intră direct pe piaţa globală a medicamentelor anti-obezitate, evaluată la 150 de miliarde de dolari în următorul deceniu.

Comisia Federală pentru Comerţ (FTC) avertizase că o eventuală fuziune între Novo Nordisk şi Metsera ar putea încălca legislaţia antitrust din SUA, ceea ce a determinat compania daneză să renunţe la ofertă.

Pfizer estimează venituri de până la 11 miliarde de dolari până în 2040 din dezvoltarea medicamentelor experimentale MET-097i (un GLP-1 injectabil) şi MET-233i, bazate pe hormonul pancreatic amilină.

Analiştii consideră că achiziţia consolidează poziţia Pfizer într-unul dintre cele mai profitabile segmente ale industriei farmaceutice, într-o competiţie dominată de Novo Nordisk şi Eli Lilly.