PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 5,73%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,73%, de la 5,74% în şedinţa anterioară.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a scăzut la 5,44%, de la 5,45%.

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 5,89%, de la 5,88%. Indicele ROBOR la 6 luni a stagnat la 5,94%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru trimestrul al patrulea din 2025, este de 5,58%.