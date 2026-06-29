PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,2430 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,40 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,24030 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 16:00, un euro era tranzacţionat la 1,1596 dolari, în depreciere cu 0,10% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1370 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1368 şi un maxim de 1,1378 dolari.

Dolarul american s-a apreciat cu 0,85 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,5997, faţă de 4,5912 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a apreciat cu 0,15 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,6953, faţă de 5,6927 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 596,5715, în depreciere cu 1,7649 lei comparativ cu 598,3364, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.