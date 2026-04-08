PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat uşor la 5,0963 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,02 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0963 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1559 dolari, în apreciere cu 0,14% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1543 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1524 şi un maxim de 1,1576.

Dolarul american s-a depreciat cu 0,24 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,4068 lei, faţă de 4,4092 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a depreciat cu 0,96 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5200 lei, faţă de 5,5296 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 661,6256 lei, în depreciere cu 4,737 lei comparativ cu 666,3626 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.