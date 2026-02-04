Ploieşti: două persoane suspecte pentru distrugerea documentelor

Procurorii anchetează dosarul privind scoaterea şi arderea unor documente de la Biroul Rutier al Poliţiei Municipiului Ploieşti. Miercuri au început audierile, iar două persoane au statut de suspect, potrivit News.ro. Mai mulţi angajaţi ai Poliţiei şi alte persoane au fost chemaţi la audieri de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, conform sursei.

Reprezentanţii instituţiei au declarat miercuri seară pentru News.ro că două persoane au statut de suspect, iar audierile continuă. Dosarul penal, privind sustragerea sau distrugerea de documente, a fost deschis după ce, în ianuarie, şeful Poliţiei Ploieşti a observat persoane neautorizate încărcând documente într-un autovehicul, a relatat sursa menţionată anterior.

Verificările au arătat că unele documente au fost scoase din instituţie şi arse pe un câmp din apropiere de Ploieşti. Surse judiciare spun că şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti şi un subaltern sunt vizaţi de anchetă, a informat sursa. Recent, un al doilea incident a afectat mai multe documente în sediul Biroului Rutier, din cauza unei inundaţii provocate de un robinet lăsat deschis, conform News.ro.

Miercuri, la prezentarea bilanţului pe anul trecut al IPJ Prahova, şeful instituţiei, Ginel Preda, a fost întrebat dacă şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti va fi menţinut în funcţie, precizând că nu poate dispune demiteri fără concluzii care să dovedească vinovăţia cuiva, a informat aceeaşi sursă.