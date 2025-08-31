Preşedintele Xi face apel la intensificarea schimburilor şi cooperării cu Maldive

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit duminică, în oraşul-port Tianjin, cu preşedintele Maldivelor, Mohamed Muizzu, îndemnând la consolidarea schimburilor, aprofundarea cooperării practice şi întărirea comunicării şi coordonării, transmite agenţia de presă CGTN, de la care menţionăm următoarele.

Muizzu se află în China pentru a participa la Summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), precum şi la ceremoniile care marchează 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistenţă al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze şi în Războiul Mondial Anti-Fascist.

Xi a amintit că anul trecut cele două state şi-au ridicat relaţiile la nivel de parteneriat strategic cuprinzător şi s-au angajat să construiască o comunitate China-Maldive cu un viitor comun. El a subliniat că, de atunci, s-au înregistrat progrese pozitive în cooperarea în cadrul Iniţiativei „Belt and Road”, aducând beneficii popoarelor celor două ţări.

China va continua să sprijine Maldivele în apărarea suveranităţii naţionale, independenţei şi integrităţii teritoriale, precum şi în explorarea unei căi de dezvoltare adaptate condiţiilor proprii, a spus Xi.

El a arătat că Beijingul este pregătit să intensifice schimburile la nivelul partidelor politice, legislativelor şi guvernelor, să consolideze înţelegerea şi încrederea reciprocă şi să promoveze prietenia dintre cele două popoare.

Xi a mai cerut aprofundarea cooperării practice, implementarea Acordului de Liber Schimb China-Maldive şi extinderea colaborării în domenii precum pescuitul, cercetarea ştiinţifică marină, protecţia mediului şi prevenirea şi reducerea dezastrelor.

De asemenea, China va îmbunătăţi comunicarea şi coordonarea cu Maldivele, va apăra interesele strategice comune şi principiile de echitate şi justiţie internaţională, urmărind construirea unei comunităţi cu un viitor comun pentru întreaga omenire, a spus preşedintele chinez.

La rândul său, Muizzu a mulţumit Chinei pentru sprijinul pe termen lung acordat dezvoltării economice şi îmbunătăţirii nivelului de trai din Maldive.

El a subliniat că ţara sa respectă cu fermitate principiul „o singură Chină” şi doreşte să extindă cooperarea cu Beijingul în comerţ, investiţii şi turism. De asemenea, Muizzu a pledat pentru întărirea coordonării şi cooperării în cadrul mecanismelor multilaterale, precum SCO, pentru a construi împreună comunitatea China-Maldive cu un viitor comun.

