Prognoza meteo (02.09. - 03.09.2025)

Prognoza pentru România

Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi pe arii restrânse ploi slabe de scurtă durată pe parcursul zilei în zonele montane, iar spre sfârşitul intervalului posibil în extremitatea de vest a ţării. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 35 de grade, iar cele minime între 8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 22 de grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă, pe alocuri în Transilvania şi izolat în celelalte regiuni.

Prognoza pentru Bucuresti

Vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade.