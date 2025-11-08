Prognoza meteo (08.11. - 09.11.2025)

Prognoza pentru România

Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, ziua mai ales în jumătatea de sud-vest a ţării, iar noaptea şi în restul teritoriului. În Carpaţii Meridionali (la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare), sudul celor Occidentali, în nordul Olteniei şi al Munteniei şi local în Banat se vor acumula cantităţi de apă însemnate 15...25 l/mp, iar în celelalte zone ploile vor fi în general slabe cantitativ. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în sudul Banatului (rafale de 50...60 km/h mai ales ziua) şi în zona montană înaltă (viteze de 70...80 km/h pe creste). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 şi 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, pe arii restrânse se va semnala ceaţă, asociată izolat cu burniţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Cerul va avea înnorări şi trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 8...11 grade. Cu precădere la sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea de ceaţă.