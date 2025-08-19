Prognoza meteo (19.08. - 20.08.2025)

Prognoza pentru România

Vremea va continua să se răcească în cea mai mare parte a ţării, astfel că în centru, sud şi est valorile termice vor fi uşor sub cele specifice datei, iar în rest se vor situa în jurul acestora. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, averse, descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni local în Carpaţii Meridionali şi Occidentali şi pe arii restrânse în restul zonei montane, precum şi în Transilvania, Muntenia, Oltenia şi Dobrogea şi izolat în restul teritoriului. Cantităţile de apă vor fi pe alocuri de 10...15 l/mp şi izolat peste 20 l/mp, cu o probabilitate mai mare în zona Carpaţilor Meridionali. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 şi 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 10 şi 20 de grade. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse, în special în centrul ţării, pe văi şi în depresiuni, se va semnala ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va continua să se răcească, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va fi temporar noros şi mai ales în prima parte a zilei va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 14...16 grade.