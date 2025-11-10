Proiectul de lege Nordis, introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor la solicitarea PNL

PNL a cerut, în şedinţa comitetului liderilor, introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind legea Nordis, cerere care a fost acceptată fără obiecţii din partea altor partide, potrivit unor surse citate de mass-media. Proiectul figurează pe primul punct al ordinii de zi a şedinţei Camerei Deputaţilor din 10 noiembrie.

Dezbaterea are loc astăzi în plen, iar votul final este programat pentru miercuri, conform procedurii parlamentare.

Solicitarea PNL vine după tensiunile din coaliţie generate la finalul lunii octombrie, când liberalii au cerut includerea legii Nordis „ca o dedicaţie” pentru Sorin Grindeanu, în contextul şedinţei Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor din 31 octombrie, când PSD şi AUR au votat împreună pentru chemarea premierului Ilie Bolojan la explicaţii în Parlament.

Proiectul a trecut în aprilie de Senat şi urmează să primească votul final în Camera Deputaţilor. După adoptare, opoziţia poate sesiza Curtea Constituţională, înainte ca legea să fie trimisă la preşedintele Nicuşor Dan pentru promulgare.

Legea Nordis (PL-x nr. 116/2025) nu vizează dosarul penal aflat în anchetă, ci are ca scop prevenirea fraudelor imobiliare de tipul celor descoperite în cazul Nordis. Textul prevede înscrierea în Cartea Funciară a promisiunilor obligatorii, pentru a evita vânzarea unui imobil către mai multe persoane, precum şi limitarea avansului la 15% din valoarea contractului. Restul plăţilor urmează să fie făcute etapizat, în funcţie de stadiul lucrărilor, iar sumele vor fi virate într-un cont separat pentru dezvoltare.

Dacă banii proveniţi din avans sunt utilizaţi în alte scopuri, dezvoltatorul riscă amenzi de până la 1% din cifra de afaceri.

Legea are ca fundal scandalul declanşat în urma anchetei Recorder, publicată pe 7 octombrie 2024, intitulată „Schema Nordis: Maşinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”, care dezvăluia posibile fraude comise de compania controlată de Vladimir Ciorbă, soţul Laurei Vicol, fosta preşedintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor.

La trei zile după publicarea anchetei, Laura Vicol a demisionat din funcţie, iar ulterior şi din PSD. Pe 18 noiembrie, G4Media a relatat că mai mulţi lideri social-democraţi, printre care Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu şi Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la acelaşi grup Nordis, împreună cu familia Vicol-Ciorbă.