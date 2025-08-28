Qarabag s-a calificat pentru a doua oară în istorie în faza principală a Ligii Campionilor

În ciuda înfrângerii cu 3-2 pe care a suferit-o miercuri, pe teren propriu, în faţa echipei Ferencvaros, formaţia azeră Qarabag s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilot, graţie avantajului de două goluri din meciul tur.

Victorioasă săptămâna trecută în Ungaria (3-1), campionul Azerbaidjanului s-a calificat în faza principală a LC.

Miercuri, Ferencvaros a înscris prin Joseph '12, Varga '55 (penalti) şi Toth '82. Pentru Qarabag au marcat Andrade '25 şi Zoubir '45.

Azerii sunt în faza principală a Ligii Campionilor pentru a doua oară în istorie, după sezonul 2017-2018. Qarabag a terminat pe locul patru într-o grupă cu AS Roma, Chelsea şi Atletico Madrid, fără să câştige niciun meci.