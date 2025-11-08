Radu Miruţă, întrevedere la Riad cu oficiali saudiţi pe tema inteligenţei artificiale

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, se află la Riad, la invitaţia Guvernului Arabiei Saudite, pentru o serie de întâlniri dedicate cooperării economice şi digitale între cele două ţări, potrivit unei postări publicate de oficial pe Facebook.

„Cine înţelege mai repede să introducă beneficiile tehnologiei în economie se detaşează de pluton şi are de câştigat. (...) Acum este momentul inteligenţei artificiale. Ţările fac paşi, iar România este acolo: înţelege, contribuie la direcţie şi caută o mapare între ceea ce se întâmplă în lume şi ce există la noi”, a transmis ministrul.

Radu Miruţă a avut o întâlnire la Riad cu Deemah AlYahya, secretar general al Digital Cooperation Organization (DCO), o organizaţie interguvernamentală care promovează cooperarea digitală şi accelerarea economiei digitale incluzive.

„Îi mulţumesc Excelenţei Sale, Deemah AlYahya, pentru invitaţia adresată Guvernului României de alăturare în acest for şi pentru discuţia tehnică avută astăzi la Riad”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, vizita are ca scop identificarea canalelor prin care România şi Arabia Saudită pot creşte cooperarea economică şi tehnologică, în special în domeniul inteligenţei artificiale şi al transformării digitale.