Radu Miruţă: Reducerea numărului de membri în CA-uri riscă să fie doar de faţadă

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că reducerea numărului de membri din Consiliile de Administraţie, de la cinci la trei, nu va avea efecte reale dacă măsura nu se aplică şi acolo unde selecţiile au fost deja făcute sau sunt în desfăşurare. În opinia sa, fără această aplicare tranziţională, schimbarea legislativă ar fi doar „de faţadă”.

„Nu ar fi afectaţi cu nimic. Li s-ar transmite să stea liniştiţi, pentru că selecţiile au fost duse la capăt înainte ca cineva să încerce să schimbe lucrurile”, a spus Miruţă la Digi24.

El a criticat modul în care, în ultimele trei decenii, companiile de stat au intrat în declin din cauza numirilor politice, subliniind că singura soluţie reală este modificarea cadrului legal actual. Ministrul a precizat că a propus schimbarea ordonanţei 109, astfel încât ministerul să aibă dreptul să anuleze selecţiile făcute cu încălcarea regulilor.

De asemenea, Miruţă a pledat pentru introducerea unor criterii suplimentare de performanţă, care să reflecte corect activitatea conducerii companiilor de stat. „Dacă s-au pus oameni competenţi în aceste funcţii, de ce ar exista temeri în privinţa evaluării lor după indicatori clari?”, a întrebat ministrul.

În privinţa discuţiilor din coaliţie, acesta a arătat că există opinii divergente, dar a insistat că fără aplicarea imediată a reducerii numărului de membri din CA-uri, măsura îşi pierde sensul. „Altfel, ne prefacem că schimbăm legea, dar în realitate nu se schimbă nimic”, a concluzionat Miruţă.