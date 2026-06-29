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Raport ASF: Peste jumătate din rulajul Pieţei Reglementate a BVB în primul trimestru a provenit din tranzacţiile cu trei acţiuni

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 30 iunie

Raport ASF: Peste jumătate din rulajul Pieţei Reglementate a BVB în primul trimestru a provenit din tranzacţiile cu trei acţiuni

Doar titlurile Banca Transilvania şi OMV Petrom au cumulat schimburi de peste un miliard de lei

Tranzacţiile cu acţiuni DN Agrar au generat aproape un sfert din valoarea totală a schimburilor cu acţiuni din Piaţa AeRO

BT Capital Partners şi TradeVille - pe primele două locuri în topul intermediarilor

Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania, OMV Petrom şi Romgaz au furnizat, laolaltă, peste 50% din valoarea totală a schimburilor cu acţiuni realizate în Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), în primele trei luni ale acestui an, conform Raportului privind Evoluţia Pieţei de Capital în Trimestrul I 2026, întocmit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Schimburile cu titluri ale instituţiei de credit s-au ridicat la 1,55 miliarde de lei, echivalentul a 23,6% din total, în vreme ce tranzacţiile cu acţiuni ale producătorului de petrol şi gaze au fost de 1,32 miliarde de lei, respectiv 20,1% din total. Titlurile Romgaz au cumulat schimburi în valoare de 580,3 milioane de lei, echivalentul a 8,8% din valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni din prima ligă bursieră.

Pe poziţiile următoare se află transferurile cu titluri Hidroelectrica, de 496,9 milioane de lei, echivalentul a 7,5% din total şi cele cu acţiuni Digi Communications, cu o valoare de 305,4 milioane de lei.

De menţionat că niciunul dintre fostele SIF-uri nu intră în top 20 cele mai tranzacţionate acţiuni de la BVB în primul trimestru al anului.

În ansamblu, valoarea schimburilor cu primele 20 cele mai tranzacţionate acţiuni din principalul eşantion al pieţei noastre s-a ridicat la 6,19 miliarde de lei în primul trimestru al anului, echivalentul a 94% din valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni din Piaţa Reglementată a BVB.

”Valoarea totală tranzacţionată cu acţiuni, drepturi şi unităţi de fond, pe Piaţa Reglementată a BVB, a fost de 8,19 miliarde lei pe parcursul primului trimestru al anului 2026, în creştere semnificativă faţă de nivelul înregistrat anul anterior, numărul de tranzacţii crescând cu circa 111%”, se arată în raportul ASF.

Pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, schimburile cu acţiuni DN Agrar, în valoare de 39,1 milioane de lei, au reprezentat 23% din total, de departe cea mai mare valoare din totalul de 169,6 milioane de lei.

În ceea ce priveşte topul intermediarilor, pe prima treaptă se află BT Capital Partners, cu o valoare a tranzacţiilor intermediată pe toate pieţele la vedere ale BVB de 7,4 miliarde de lei în primele trei luni ale anului, echivalentul a 27% din total, pe următoarele locuri fiind TradeVille, cu 4,3 miliarde de lei (16% din total), şi Swiss Capital, cu 3,5 miliarde de lei (13% din total).

La finalul primului trimestru al anului 2026, capitalizarea bursieră a Pieţei Reglementate a BVB atinsese nivelul de 550,83 miliarde de lei, în creştere cu circa 5,3% comparativ cu finalul lunii decembrie a anului 2025, conform raportului ASF.

În ceea ce priveşte evoluţiile preţurilor acţiunilor, indicii BVB au înregistrat dinamici pozitive în perioada martie 2025 - martie 2026. Indicele BET, care reflectă dinamica celor mai tranzacţionate companii de pe piaţa reglementată a BVB, a avut o creştere de circa 58,7% la 31 martie 2026, comparativ cu perioada similară din anul precedent. De asemenea, indicele BET-NG, care prezintă evoluţia companiilor listate pe Piaţa Reglementată a BVB care au domeniul principal de activitate energia şi utilităţile aferente, a înregistrat o creştere de circa 62,1%. Indicele BET-TR, ce reflectă atât evoluţia preţurilor acţiunilor companiilor componente, cât şi dividendele oferite de acestea, a înregistrat, la 31 martie 2026, o evoluţie pozitivă, de circa 68,5%, aceasta fiind cea mai mare creştere observată pentru indicii locali, conform raportului ASF.

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