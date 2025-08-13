Real Madrid, victorie cu 4-0 în amical cu WSG Tirol

Real Madrid şi-a încheiat pregătirea pentru campionatul Spaniei cu o victorie, marţi, în faţa WSG Tirol, liderul primei ligi austriece după două etape, potrivit news.ro.

A fost o victorie cu 4-0 pentru o echipă care ar putea foarte bine să semene cu cea care va debuta în La Liga împotriva Osasunei pe Santiago Bernabeu la 19 august, condusă de Kylian Mbappe, care este în formă cu tricoul cu numărul 10 în spate.

Atacantul a avut două reuşite consecutive. Primul gol a venit în minutul 13, la doar câteva momente după ce Militao deschisese scorul (11), când a controlat mingea cu spatele la poartă şi apoi a şutat după o pasă precisă a lui Arda Guller.

Al doilea gol a venit pe un contraatac magnific, după o pasă de la Tchouameni.(59). În minutul 81, câştigătorul Cupei Mondiale FIFA 2018 l-a servit pe Rodrygo, care a făcut 4-0.

În timpul meciului a avut loc un incident neobişnuit: un spectator a pătruns pe teren înainte de a fi trântit la pământ de stewarzi. Tânărul, cu smartphone-ul în mână, s-a ridicat lângă idolul său Mbappe, cu care şi-a făcut un selfie.