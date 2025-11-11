Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Renault renunţă la parteneriatul cu Valeo

T.B.
Companii / 11 noiembrie, 08:10

Renault renunţă la parteneriatul cu Valeo

Constructorul auto francez Renault a întrerupt colaborarea cu Valeo pentru dezvoltarea unui nou motor electric fără pământuri rare şi caută acum un furnizor chinez mai competitiv ca preţ, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu proiectul.

Decizia marchează o schimbare semnificativă de strategie pentru Renault, care anunţase la finalul lui 2023 că lucrează împreună cu Valeo la un motor ”fără pământuri rare, mai compact şi mai puternic” - un proiect descris atunci drept ”o inovaţie made in France”.

China deţine 70% din extracţia globală de pământuri rare şi 85% din capacităţile de rafinare, iar restricţiile tot mai stricte impuse de Beijing asupra exporturilor au forţat industria auto să caute alternative.

”Proiectul motorului E7A nu mai este realizat cu Valeo. Va fi produs integral în cadrul Renault, pe întreg lanţul de valoare, cu excepţia statorului, care ar putea fi achiziţionat de la un furnizor chinez”, a spus una dintre surse.

Sursele au indicat că decizia este motivată în primul rând de nevoia de reducere a costurilor, întrucât furnizorii chinezi oferă preţuri mult mai competitive.

O purtătoare de cuvânt a Ampere, divizia de vehicule electrice a Renault, a confirmat că ”un partener chinez este o posibilitate”, dar a precizat că ”procesul este încă în desfăşurare”.

Chiar dacă o companie chineză va furniza statorul, Renault intenţionează ca motorul să fie asamblat în uzina Cleon din Franţa, folosind module cu carbură de siliciu de la STMicroelectronics, pentru invertorul care gestionează fluxul de energie.

Renault, cel mai mic dintre marii producători europeni tradiţionali, a încheiat în ultimii ani mai multe parteneriate pentru a reduce costurile de dezvoltare a vehiculelor electrice. De asemenea, a apelat la expertiza inginerilor chinezi pentru noul model electric Twingo, dezvoltat în doar doi ani.

Noul motor fără pământuri rare, E7A, urmează să echipeze generaţia viitoare de modele electrice compacte Renault până în 2028, cu o putere de 200 kW, cu 25% mai mare decât actualele modele Scenic, şi cu un sistem de 800 volţi, ce permite timpi de încărcare mult mai rapizi.

În paralel, Valeo continuă să colaboreze cu furnizorul german Mahle pentru propriul motor electric fără magneţi, numit iBEE, care va atinge până la 350 kW şi este programat, de asemenea, să intre pe piaţă în 2028.

