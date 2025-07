Reţeta unei afaceri de succes de la antreprenorul buzoian care lucrează cu Michelin şi Pirelli

Constantin Ghiveci a urmat studile primare în comuna natală, apoi Liceul Industrial Metalurgic din Galaţi, iar studiile superioare la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Metalurgie. După absolvire, a lucrat ca inginer la Turnătoria Râmnicu Sărat, până în 1983. Din 1984 până în 1991 a ocupat funcţia de şef de secţie coordonator la S.C Metalurgica S.A. Buzău. În 1991 a devenit asociat în firma Somet S.R.L., iar fn 1994 a infiintat societatea Metal Somet S.A., unde ocupă funcţia de administrator şi actioner. Din 1994 şi până astăzi, având ca misiune satisfacerea cerinţelor clienţilor, firma Metal Somet a reuşit să îşi îndeplinească permanent angajamentul de a furniza produse şi servicii la cel mai înalt nivel calitativ, înregistrând o creştere constantă a producţiei si a sectoarelor în care activează. Pe baza experienţei acumulate în executia de componente pentru industrie, a înfiinţat şi firma Tehnomet S.A., specializată în producţia de utilaje şi echipamente pentru industria metalurgică. În domeniul imobiliar, a dezvoltat trei clădiri rezidenţiale pentru locuitorii oraşului Buzău, prin firma Conprif S.A., înfiinţată în 2002, unde este acţionar.

Ca urmare a interesului manifestat pentru educaţie şi dezvoltare regională, Constantin Ghiveci a sprijinit financiar, acordând burse private unor instituţii de învăţământ acreditate, şi a sponsorizat diverse domenii, precum cultura şi cultele religioase. În municipiul Buzău, a creat sute de locuri de muncă şi a avut grijă să asigure condiţii de lucru şi de viaţă cât mai decente pentru toţi angajaţii firmelor şi pentru familile acestora.

Pentru toata activitatea antreprenorială dar şi contribuţia pe care a avut-o în comunitatea buzoiană, Constantin Ghiveci a primit titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Buzău, ocazie cu care, antreprenorul a vorbit despre ”reţeta„ care i-a adus reuşita pe plan internaţional.

”Meritul nu este doar al meu, ci al întregii echipe Metal Somet .Ca să păstrezi sute de oameni în preajmă, trebuie să ai o politică. Să fii serios, perseverent, exigent şi să îi motivezi în diverse feluri. E vorba despre motivaţia materială, este foarte importantă, dar şi despre altfel de motivaţie: spirituală. E nevoie să fii alături de ei, să fii prietenos, să ai o relaţie şi cu familia şi cu copiii. În consecinţă, cred că fidelizarea s-a făcut tot prin metode fie materiale, fie spirituale. Am dat din 2.000 burse la toţi copiii studenţi ai muncitorilor. Într-un an erau 30 de studenţi. Din 2011, cred că am fost prima firmă care a dat bonurile de masa la valoarea lor integrală. Din 2015 dăm o masa caldă. Lucruri care au fidelizat echipa, am reuşit împreună să ne dezvoltăm”, a spus Constantin Ghiveci.

• Companie cu tradiţie şi export de 80% din producţie

Experienţa de peste 30 de ani dar şi perseverenţa l-au ajutat pe Constantin Ghiveci să facă din firma Metal Somet cel mai important jucător de pe piaţa de construcţii metalice, având un portofoliu solid de clienţi, printre care se numără şi giganţi precum Michelin şi Pirelli.

”Am reuşit să lucrăm pentru firme celebre precum Michelin, Pirelli şi multe altele.Din Metal Somet peste 80% din producţie merge la export în multe locuri din toată lumea. Am vândut piese în China pentru Michelin pentru că am asigurat repetabilitate, calitate constantă, termene de livrare”, a spus Constantin Ghiveci.

Antreprenorul buzoian subliniază că nu măsoară succesul afacerii doar în profit ci şi în impactul pe care îl are în comunitate, iar la acest capitol, Constantin Ghiveci îşi îndreaptă atenţia şi către ”tinerii care chiar înţeleg că pot avea un viitor şi în ţara noastră”.

”Din anul 2000 am început să înlocuit cu utilaje clasice cu utilaje performante unde copiii cu pasiune pentru calculatoare vin cu drag şi îi văd şi sâmbătă şi duminica, normal motivaţi pe măsură, dar se pare că este o şansă pentru tinerii care chiar înţeleg că pot avea un viitor şi în ţara noastră”, a spus Constantin Ghiveci.

În contextul economic actual, firma condusă de Constantin Ghiveci a avut anul trecut o cifră de afaceri de 33 de milioane de lei.

”N-am o poveste specială. Mi-am văzut de treabă, am fost perseverent, am fost exigent am urmărit întotdeauna să satisfac clienţii. Suntem în continuare 350 de oameni. Din păcate, Combinatul de la Galaţi, de care depindea Tehnomet, nu mai funcţionează de doi ani şi atunci a trebuit să eliberăm o grămadă de oameni pricepuţi. E chiar un subiect care ar trebui aborbat pentru că este motorul de care depindea multe industrii”, a spus Constantin Ghiveci.

Metal Somet activează în două direcţii principale construcţia de maşini şi componente - piese prelucrate mecanic şi confecţii metalice sudate pentru instalaţii şi echipamente industrial şi fabricarea de scule şi piese sinterizate - scule, matriţe, ştanţe şi piese realizate din oţel şi carburi metalice. În cee ace priveşte categoriile de produse, firma de la Buzău produce componente pentru turnătorii, termocentrale, fabrici de ciment, rezervoare şi piese pentru instalaţii de desprafuire şi iese de schimb pentru fabricarea ţevilor şi electrozilor de sudură, iar industriile devervite sunt petrolieră ( supape, duze şi alte piese din aliaje dure) şi metalurgică (filiere şi dopuri pentru tras sarma, tevi şi profile metalice).

(Articol preluat din revista BURSA Construcţiilor)