Reuniune informală a miniştrilor Energiei, la Copenhaga

Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi şi mâine la Copenhaga, în Danemarca, la o reuniune informală, România fiind reprezentantă de secretarul de stat Cristian Buşoi, potrivit Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

Reuniunea, organizată în cadrul Preşedinţiei daneze a Consiliului Uniunii Europene, are ca temă viitorul arhitecturii energetice a Europei, extinderea tehnologiilor curate şi dezvoltarea infrastructurii energetice.

Conform informaţiilor postate pe site-ul Consiliului UE, prima zi va include o vizită comună pe teren, menită să prezinte tehnologii esenţiale care conduc tranziţia către o Europă neutră din punct de vedere climatic, durabilă şi competitivă.

A doua zi va cuprinde un program variat de sesiuni tematice, inclusiv discuţii plenare, dialoguri la mesele rotunde şi ateliere paralele în grupuri restrânse.

Scopul reuniunii este de a încuraja dialogul privind direcţia politică şi de a consolida cooperarea practică între statele membre în promovarea tranziţiei verzi europene, a independenţei energetice şi a competitivităţii.

Reuniunile oficiale ale Consiliului sunt organizate de Consiliul UE şi sunt prezidate de Preşedinţia Consiliului. Cu toate acestea, fiecare preşedinţie a Consiliului organizează şi reuniuni informale ale miniştrilor pentru a purta discuţii privind iniţiative legate de un anumit subiect sau de o anumită formaţiune a Consiliului.