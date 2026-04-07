Revolut: „România, pe locul 3 global după donaţiile utilizatorilor”

Utilizatorii din România ai Revolut au realizat peste 324.000 de tranzacţii de donaţii în ultimele 12 luni, în valoare totală de peste 464.000 de euro, ceea ce plasează România pe locul al treilea la nivel global în clasamentul pieţelor unde este disponibilă funcţionalitatea Donaţii din aplicaţie, potrivit unui studiu al companiei, remis redacţiei.

Conform datelor prezentate de Revolut, utilizatorii români sunt depăşiţi doar de cei din Irlanda şi Marea Britanie în ceea ce priveşte sumele donate prin intermediul platformei.

Compania arată că rezultatul a fost înregistrat într-un context economic marcat de inflaţie şi de creşterea costului vieţii, iar o parte importantă a donaţiilor a fost realizată prin intermediul RevPoints, punctele acumulate de utilizatori în urma plăţilor efectuate cu cardul Revolut.

Potrivit sursei citate, RevPoints au reprezentat 25% din valoarea totală a donaţiilor din ultimul an, permiţând utilizatorilor să contribuie la cauze caritabile fără a efectua neapărat plăţi directe din fondurile proprii.

Revolut mai arată că, în cazul utilizatorilor din România, cele mai multe donaţii au fost direcţionate către cauze legate de sănătate, în special pentru afecţiuni medicale grave ale copiilor.

Datele interne ale companiei indică şi că, de la începutul pandemiei şi până în prezent, utilizatorii Revolut din România au donat aproximativ 4,6 milioane de euro către organizaţii caritabile direct din aplicaţie.

Conform comunicatului, funcţionalitatea Donaţii permite utilizatorilor să direcţioneze fonduri către organizaţii înregistrate în aplicaţie, fie prin donaţii punctuale, fie prin contribuţii recurente. Revolut precizează că organizaţiile beneficiare primesc integral sumele donate, fără taxe sau comisioane percepute de companie.

„Produsul Donaţii creează o punte transparentă între utilizatorii noştri şi cauzele considerate vitale pentru societate. Prin integrarea RevPoints, îi ajutăm pe clienţi ca inclusiv în perioadele dificile financiar să continue să sprijine organizaţiile caritabile în care cred. Nu este vorba doar despre transferul de bani; este vorba despre utilizarea tehnologiei pentru a amplifica impactul social şi a ne asigura că, chiar şi în vremuri grele, cei implicaţi social continuă să facă gesturi de generozitate”, a declarat Tamer Nurla, director general adjunct al Revolut Bank UAB Vilnius, sucursala Bucureşti, potrivit comunicatului.

Compania mai susţine că donaţia individuală reprezintă o componentă importantă a implicării sociale şi contribuie la incluziunea grupurilor vulnerabile, în condiţiile în care sectorul non-profit are un rol relevant în societate.

În acest context, Revolut citează date locale potrivit cărora unul din patru români este donator activ, iar în mediul urban peste jumătate dintre adulţi au făcut cel puţin o donaţie. Totodată, peste 127.000 de organizaţii caritabile înregistrate au contribuit cu aproape 1,5% la PIB-ul naţional în 2024, echivalentul a aproximativ 4 miliarde de euro, conform unui studiu realizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Potrivit datelor prezentate de companie, printre organizaţiile care au atras cele mai mari sume donate de utilizatorii români ai aplicaţiei se numără Asociaţia Micuţul Noel, Dăruieşte Viaţă, Crucea Roşie Română, World Food Programme şi SOS Satele Copiilor.

Revolut precizează că utilizatorii pot susţine, prin secţiunea Donaţii din aplicaţie, o gamă largă de cauze, de la sănătatea copiilor şi protecţia copilului, până la sprijin pentru comunităţi vulnerabile, protecţia mediului, intervenţii în caz de dezastru şi proiecte din zona „tech for good”.