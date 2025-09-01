Robert Sighiartău: "PSD se opune reformei lui Bolojan pentru că apără un sistem de care profită politic"

Preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, a criticat opoziţia PSD faţă de reforma administraţiei publice iniţiate de premierul Ilie Bolojan, susţinând că social-democraţii „apără un sistem de care profită politic”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Sighiartău a afirmat că românii care contribuie la buget prin taxe şi impozite aşteaptă „reducerea cheltuielilor statului şi utilizarea banilor pentru investiţii relevante”. Potrivit acestuia, reforma propusă de Bolojan - care vizează eliminarea posturilor inutile şi eficientizarea administraţiei locale - răspunde acestor aşteptări. „PSD se opune acestei schimbări pentru că apără un sistem de care profită politic. E timpul ca administraţia să fie mai suplă, mai eficientă şi orientată spre rezultate. PSD trebuie să înveţe să aibă respect pentru banii românilor”, a scris liberalul.

În judeţul Bistriţa-Năsăud, subprefectul Atilla Decsei a precizat pentru Agerpres că nu au fost declanşate proteste ale angajaţilor din cele 62 de primării. În prezent, aproximativ 65% dintre posturile prevăzute în organigramele administraţiei locale sunt ocupate.