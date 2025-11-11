Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rogobete: ”În luna octombrie, am continuat ritmul investiţiilor, cu noi plăţi prin PNRR”

S.B.
Politică / 11 noiembrie, 10:26

Rogobete: ”În luna octombrie, am continuat ritmul investiţiilor, cu noi plăţi prin PNRR”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că în luna octombrie, a continuat ritmul investiţiilor, cu noi plăţi prin PNRR pentru lucrări şi dotări care modernizează sistemul medical din România, astfel că, din iunie şi până în octombrie, plăţile au depăşit 2 miliarde de lei, o creştere de 73,6%, faţă de perioada anterioară, potrivit news.ro.

”Sănătatea oamenilor se construieşte prin fapte, cu respect şi încredere! În luna octombrie, am continuat ritmul investiţiilor, cu noi plăţi prin PNRR pentru lucrări şi dotări care modernizează sistemul medical din România. Din luna iunie şi până în octombrie, plăţile realizate prin PNRR au depăşit 2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creştere de 73,6% faţă de perioada anterioară. Este dovada că proiectele avansează, fondurile ajung acolo unde trebuie, iar efortul celor din sănătate este susţinut prin investiţii concrete”, spune ministrul Sănătăţii, pe Facebook.

Alexandru Rogobete arată că este vorba de modernizarea secţiilor de urgenţă şi ATI, reducerea infecţiilor nosocomiale, dotarea ambulatoriilor şi cabinetelor de medicină de familie, îmbunătăţirea serviciilor medicale pentru pacienţi, construcţia şi reabilitarea spitalelor din întreaga ţară.

”Toate aceste rezultate au fost posibile pentru că, atunci când lucrezi în echipă, SE POATE! Le mulţumesc colegilor mei pentru implicare, profesionalism şi pentru modul în care au înţeles că reformele se construiesc prin muncă, încredere şi solidaritate. Totodată, vreau să le mulţumesc medicilor, asistenţilor şi întregului personal medical, care duc zi de zi greul în spitale. Munca lor dă sens acestor investiţii şi reprezintă baza pe care construim un sistem de sănătate mai bun”, menţionează ministrul.

Alexandru Rogobete transmite şi un mesaj important pentru pacienţi: ”nu sunteţi singuri! Vă ascultăm, vă respectăm şi vă ţinem la curent cu tot ceea ce facem, pentru că sănătatea este despre oameni. Încrederea ne face bine!”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
