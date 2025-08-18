România, Bulgaria şi Turcia extind patrulele la Marea Neagră

România, Bulgaria şi Turcia intenţionează să extindă cooperarea navală la Marea Neagră, pentru a descuraja agresiunea rusă şi a proteja infrastructura energetică şi rutele comerciale, a declarat ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu pentru Reuters, citat de BTA şi preluat de Rador Radio România.

În contextul invaziei ruse în Ucraina, minele plutitoare au pus în pericol transportul maritim, motiv pentru care cele trei state NATO riverane Mării Negre au creat anul trecut un grup comun de contramăsuri împotriva minelor (MCM Marea Neagră). Moşteanu a precizat că acest proiect ar trebui să evolueze spre misiuni de patrulare în următorii ani.

„Marea Neagră va continua să fie un câmp de luptă pentru Rusia. Noi trebuie să o descurajăm şi să ne protejăm interesele - infrastructura energetică, comerţul maritim şi libertatea de navigaţie”, a subliniat ministrul.

România, care are o frontieră de 650 km cu Ucraina şi a fost de mai multe ori afectată de fragmente de drone ruseşti, se confruntă şi cu tentative aproape zilnice de bruiaj al comunicaţiilor mobile la Marea Neagră, despre care autorităţile române suspectează implicarea Rusiei, acuzaţii respinse constant de Moscova.

În plan energetic, România este aşteptată să devină până în 2027 cel mai mare producător de gaze naturale din UE şi un exportator net, odată cu finalizarea unui important proiect offshore. Totodată, Moşteanu a arătat că Bucureştiul, aflat sub presiunea reducerii deficitului bugetar - cel mai mare din UE -, nu este probabil să contribuie la noul mecanism de finanţare NATO pentru sprijinirea Ucrainei (PURL).