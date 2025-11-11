România consolidează relaţiile economice şi diplomatice cu Arabia Saudită

O delegaţie oficială condusă de Radu-Dinel Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), a efectuat, în perioada 7-11 noiembrie 2025, o vizită de lucru în Regatul Arabiei Saudite, cu prilejul participării la cea de-a 26-a Adunare Generală a Organizaţiei Mondiale a Turismului (UN Tourism), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

În cadrul reuniunii, România a susţinut direcţiile strategice privind dezvoltarea durabilă a turismului global, inovaţia digitală şi consolidarea parteneriatelor regionale. Cu această ocazie, Shaikha Al Nowais a fost desemnată noul Secretar General al UN Tourism, moment salutat de partea română ca oportunitate de continuare a cooperării internaţionale sub un mandat axat pe modernizare şi incluziune.

România, membră a UN Tourism din 1975, participă activ la structurile organizaţiei, inclusiv în Comisia pentru Europa, Grupul de Lucru pentru Europa de Sud-Est, Comitetul pentru Codul Internaţional al Turismului Sigur şi Coaliţia de Parteneri pentru Sănătate şi Turism, fiind totodată implicată în programul „Best Tourism Villages”, cu destinaţii precum Răşinari, Ciocăneşti, Breb şi Polovragi.

Pe durata vizitei, ministrul Radu Miruţă a avut o serie de întrevederi bilaterale menite să consolideze cooperarea economică şi diplomatică a României cu Arabia Saudită. În discuţia cu omologul său, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei şi Planificării din Regatul Arabiei Saudite, cei doi au analizat oportunităţi de investiţii în domenii precum exploatarea grafitului, dezvoltarea zonelor schiabile şi crearea unor canale directe între crescătorii români de animale şi piaţa saudită, pentru eliminarea intermediarilor.

Oficialii au discutat despre un mecanism de cooperare economică extinsă între cele două state şi despre implicaţiile legislaţiei europene asupra schimburilor comerciale. Ministrul Miruţă a subliniat potenţialul competitiv al României, dat de poziţia geografică strategică, resursele naturale şi forţa de muncă calificată.

În cadrul vizitei, ministrul român s-a întâlnit şi cu E.S. Deemah AlYahya, secretar general al Digital Cooperation Organization (DCO), pentru a analiza posibilitatea aderării României la această organizaţie interguvernamentală dedicată cooperării digitale şi economiei bazate pe inovaţie.

„Tehnologia face câte un salt semnificativ o dată la 15 ani. Acum este momentul inteligenţei artificiale, iar România este acolo: înţelege, contribuie la direcţie şi caută o mapare între ceea ce se întâmplă în lume şi ce există la noi”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul a avut, de asemenea, întrevederi cu guvernatorul Autorităţii Guvernamentale pentru Digitalizare şi cu Alteţa Sa Regală, Prinţesa Sara Al Saud, discuţiile vizând extinderea colaborării economice şi turistice, precum şi identificarea de domenii pentru schimb de expertiză.

„România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele Uniunii Europene. Avem resurse valoroase, competenţe reale şi parteneriate care merită construite cu încredere. Diplomaţia economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere şi decizii curajoase, în interesul României”, a afirmat ministrul Miruţă.

În marja reuniunii UN Tourism, oficialul român a avut o discuţie bilaterală şi cu Miroslav Borshosh, ministrul Turismului din Bulgaria, pe tema iniţiativelor comune pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului balcanic. Delegaţia română s-a întâlnit şi cu Ion Valcu, directorul Departamentului pentru Membri Afiliaţi al UN Tourism.

Din delegaţie au făcut parte Laurenţiu Viorel Gîdei, secretar de stat în cadrul MEDAT, şi reprezentanţi ai Ambasadei României în Regatul Arabiei Saudite - E.S. Sebastian Mitrache, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Oana Nicoleta Ghica, consul general, şi Gianina Vodă, ministru plenipotenţiar.