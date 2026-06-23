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România va găzdui prima competiţie Women in Marketing CEE

Media-Advertising / 23 iunie, 11:42

România va găzdui prima competiţie Women in Marketing CEE

Ediţia inaugurală, din acest an, a competiţiei Women in Marketing CEE Awards (WiM CEE Awards), care reuneşte pentru prima dată lideri din marketing şi comunicare din întreaga Europă Centrală şi de Est, va fi găzduită în România. Evenimentul marchează o etapă importantă în extinderea reţelei Women in Marketing în Europa Centrală şi de Est şi consolidează rolul tot mai important al Bucureştiului drept centru regional pentru marketing, comunicare, creativitate şi leadership.

Parte a organizaţiei şi mişcării globale Women in Marketing, înfiinţată în Marea Britanie în 2004, WiM CEE îşi propune să recunoască, să celebreze şi să susţină femeile a căror activitate generează impact real în domenii precum marketingul, comunicarea, strategia de brand, inovaţia şi leadershipul în afaceri. De-a lungul anilor, premiile Women in Marketing au recompensat profesionişti din organizaţii globale prestigioase, precum Google, Mastercard, Unilever, Burberry şi Diageo, extinzându-se la nivel internaţional prin iniţiative ca Women in Marketing CEE şi Women in Marketing Africa.

Competiţia din 2026 va reuni profesionişti din întreaga regiune şi va evidenţia excelenţa în leadership de marketing, creativitate, inovaţie, incluziune, comunicare şi transformare organizaţională.

Ade Onilude, fondatoarea WIM GLOBAL (Women in Marketing CIC), a declarat:

„Aştept cu nerăbdare să descopăr femeile extraordinare care modelează, influenţează şi îşi pun amprenta asupra profesiei de marketing în această regiune.”

Anca Ungureanu, cofondatoare Women in Marketing CEE, membră a Consiliului Consultativ şi membră a juriului WiM CEE 2026, a declarat:

„Înfiinţarea organizaţiei Women in Marketing pentru Europa Centrală şi de Est şi găzduirea competiţiei din 2026 în România reprezintă atât o recunoaştere a talentului existent în regiune, cât şi o oportunitate de a crea legături mai puternice între profesionişti din ţări cu contexte şi economii similare. Competiţia nu urmăreşte doar celebrarea unor cariere remarcabile şi a unor realizări semnificative pe termen lung, ci şi construirea unei reţele puternice de femei care activează în industria noastră, creşterea vizibilităţii acestora, încurajarea colaborării şi susţinerea noii generaţii de lideri în marketing şi comunicare.”

Iniţiativa vine într-un moment în care Women in Marketing îşi continuă expansiunea internaţională, construind comunităţi care promovează recunoaşterea profesională, mentoratul, educaţia şi dezvoltarea profesională a femeilor pe parcursul întregii lor cariere în domeniul marketingului şi comunicării. Pentru regiunea CEE, aceasta este prima organizaţie de marketing care reuneşte femei cu un înalt nivel de specializare, oferindu-le o platformă valoroasă pentru a-şi prezenta realizările, dar şi pentru a aborda şi discuta soluţii pentru principalele provocări ale industriei.

Juriul ediţiei 2026 reuneşte lideri de prestigiu din marketing, comunicare, media, branding, mediul academic, tehnologie şi afaceri, proveniţi din mai multe pieţe internaţionale. Fiecare jurat este selectat pe baza unei experienţe de minimum zece ani în poziţii de conducere şi a unui istoric demonstrat de inovaţie şi impact. Juriul include profesionişti remarcabili din România, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Polonia, Croaţia, Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia, Republica Moldova, Bulgaria, Germania, Spania, Georgia, Africa de Sud, Marea Britanie SUA şi Singapore.

Women in Marketing CEE Awards invită femeile care activează în domeniul marketingului şi comunicării, fie în companii (client-side), agenţii fie ca profesionişti independenţi, indiferent de nivelul de experienţă profesională, să se înscrie în competiţie, in categorii precum: Best Leader in Marketing, The Changemaker Award, The-One-To-Watch Award, The Independent Consultant Award, The WiM AI-for-Impact Award, The PR Communicator of the Year, Marketing Scientist Award, Creative Marketer of the Year Award , The WiM Copywriting Award, The WiM Brand Copywriting Award, The Special Award for Outstanding Contribution to Marketing, The WiM Social Impact Award.

Categoria Equality Advocate of the Year este rezervată candidaţilor de sex masculin, iar WiM Storyteller of the Year este deschisă atât femeilor, cât şi bărbaţilor.

Categoria WiM Company Award este deschisă oricărei organizaţii - comercială, de tip agenţie sau academică - care se angajează să susţină şi să promoveze femeile în roluri de conducere în marketing.

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