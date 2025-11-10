Românii au cheltuit online peste 720 milioane de lei de Black Friday 2025

Românii au efectuat peste 1,31 milioane de tranzacţii online, în valoare totală de aproximativ 720 milioane de lei, de Black Friday 2025, potrivit datelor transmise redacţiei de PayU GPO România, liderul pieţei locale de plăţi online. Suma totală procesată marchează o creştere de 9% faţă de ediţia anterioară.

Potrivit companiei, peste 64% dintre plăţi au fost realizate prin carduri salvate, în creştere cu 17% faţă de anul trecut, semn al unei creşteri constante a încrederii consumatorilor în plăţile digitale. În minutul de aur al zilei de vineri, 7 noiembrie 2025, au fost procesate peste 11.000 de tranzacţii, iar cea mai mare plată individuală a depăşit 85.000 de lei, pentru produse din categoria eTail.

Valoarea medie pe tranzacţie a fost de 546 de lei, de trei ori mai mare decât media anuală, iar valoarea medie a tranzacţiilor cu plata în rate a ajuns la 945 de lei. Plăţile în rate au reprezentat 35% din volumul total procesat, cu o creştere de 18% faţă de Black Friday 2024.

„Black Friday 2025 demonstrează încă o dată că românii aşteaptă cu entuziasm această zi, pregătindu-şi din timp bugetele pentru cele mai bune oferte ale anului. Tot mai mulţi aleg să cumpere inteligent şi planificat, profitând de ratele extinse şi de confortul plăţilor rapide, cu un singur click”, a declarat Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România.

Compania a organizat şi în acest an un maraton online, transmis pe Facebook şi YouTube, dedicat analizării comportamentului de cumpărare, alături de peste 20 de experţi din e-commerce. Printre cele mai populare categorii de produse s-au numărat cosmeticele, produsele FMCG, IT&C, home & deco şi articolele pentru copii.

De Black Friday 2025, 17% dintre tranzacţii au fost realizate cu carduri emise în afara României, în creştere cu 13% faţă de anul trecut. Ţările din care s-au efectuat cele mai multe plăţi au fost Lituania, Regatul Unit şi Belgia.