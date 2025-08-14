Rusia: Resturi de drone ucrainene au provocat un incendiu la o rafinărie din Volgograd

Resturi căzute de drone ucrainene au provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din Volgograd, în Rusia, a anunţat joi guvernatorul regional, relatează Reuters, dpa şi AFP.
"Pompierii au intervenit rapid. Conform informaţiilor preliminare, nu au existat victime", a afirmat Andrei Bocearov pe Telegram. Lukoil, proprietar al rafinăriei, nu a comentat deocamdată atacul.
Ministerul rus al Apărării a raportat la rândul său că sistemele de apărare aeriană au interceptat şi distrus 44 de drone ucrainene în cursul nopţii, inclusiv nouă deasupra regiunii Volgograd.
O altă dronă ucraineană a lovit o maşină şi a rănit trei persoane în regiunea Belgorod, a declarat guvernatorul acesteia, Veaceslav Gladkov, care a postat o înregistrare video arătând maşina în flăcări şi resturi împrăştiate pe stradă. "Serviciile de urgenţă sunt la faţa locului", a adăugat el pe Telegram.
Ucraina nu a comentat imediat atacul.
Aceste atacuri au avut loc în ajunul unui summit crucial în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin consacrat conflictului din Ucraina.
