Safetech Innovations raportează venituri consolidate 41,3 milioane de lei

Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu birouri în Bucureşti, Londra, Abu Dhabi şi Riyadh, raportează venituri consolidate de 41,3 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în scădere cu 6% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, o cifră de afaceri de 26,8 milioane de lei, în scădere cu 13% şi un profit net de 8,3 milioane de lei, o creştere cu 20% comparativ cu primele nouă luni din 2024, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Rezultatele din primele nouă luni ale anului 2025 confirmă stabilitatea modelului nostru de afaceri şi capacitatea Safetech Innovations de a menţine profitabilitatea într-un context economic şi geopolitic dificil. Contractele recurente au continuat să asigure o bază solidă de venituri şi o evoluţie financiară predictibilă, iar interesul tot mai mare al companiilor pentru soluţii avansate de securitate cibernetică confirmă relevanţa portofoliului nostru într-o piaţă aflată în transformare accelerată. În acest context, menţinem bugetul aprobat pentru 2025, având în vedere dinamica pozitivă a activităţii şi portofoliul de contracte în derulare. Totodată, rezultatele obţinute până acum arată că ne aflăm pe un drum stabil şi că dispunem de resursele şi parteneriatele necesare pentru a transforma această perioadă de consolidare într-una de creştere în 2026”, a declarat Victor Gânsac, Preşedinte Consiliu de Administraţie şi CEO al Safetech Innovations.

La nivel individual, cifra de afaceri s-a ridicat la 26 milioane de lei, iar profitul net s-a menţinut la 9,3 milioane de lei, similar cu nivelul din septembrie 2024. Serviciile de securitate cibernetică au reprezentat 52% din cifra de afaceri, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra marjelor de profit. Această evoluţie reflectă tranziţia continuă a companiei către un model bazat pe servicii cu valoare adăugată mai mare şi venituri recurente.

Pentru anul 2026, compania se aşteaptă la o contribuţie tot mai importantă a proiectelor internaţionale în veniturile totale, în special din contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene, prin Direcţia Generală pentru Servicii Digitale (DG DIGIT) în care participă în calitate de subcontractant. Conducerea Safetech Innovations estimează că aceste activităţi vor reprezenta aproximativ 15% din cifra de afaceri pe parcursul anului viitor, consolidând totodată prezenţa Safetech Innovations în Europa şi deschizând noi oportunităţi de dezvoltare pe pieţele externe. Contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene vizează consolidarea securităţii cibernetice la nivelul instituţiilor, organismelor şi agenţiilor Uniunii Europene.

Safetech Innovations este listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti începând cu data de 6 februarie 2023 şi se tranzacţionează sub simbolul SAFE.