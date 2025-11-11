Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Scandalul pariurilor ia amploare în Turcia

O.D.
Sport / 11 noiembrie, 06:35

Scandalul pariurilor ia amploare în Turcia

Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, arestarea preventivă a şase arbitri turci suspectaţi de implicare într-un vast scandal de pariuri, în momentul în care Federaţia Turcă de Fotbal îşi extinde ancheta la peste 1.000 de jucători, informează AFP.

Un judecător a decis, de asemenea, arestarea preşedintelui clubului Eyupspor, un club din prima divizie turcă, în cadrul aceleiaşi anchete.

Unsprezece arbitri reţinuţi de vineri au fost eliberaţi luni sub control judiciar de către justiţia turcă, care anchetează în special suspiciuni de meciuri aranjate.

Cei şase arbitri trimişi în detenţie oficiau ca arbitri asistenţi în diviziile a treia şi a patra, potrivit site-ului Federaţiei Turce de Fotbal (TFF).

În paralel, TFF a anunţat luni seara convocarea în faţa consiliului său disciplinar a 1.024 de fotbalişti din ţară acuzaţi că au pariat pe meciuri, în ciuda interdicţiei care le este impusă.

Campionatele din diviziile a treia şi a patra ale ţării, în care joacă peste 900 dintre jucătorii acuzaţi, sunt suspendate pentru două săptămâni, a anunţat TFF, care intenţionează să organizeze o şedinţă extraordinară marţi.

Douăzeci şi şapte dintre jucătorii suspectaţi că au pariat joacă în prima divizie, printre care şi internaţionalul turc Eren Elmali, fundaş la Galatasaray.

Pe 27 octombrie, o anchetă a Federaţiei Turce de Fotbal asupra a 571 de arbitri din ligile profesionale de fotbal turce a revelat că 152 dintre aceştia, dintre care 22 activează în prima divizie, „pariau activ” pe meciuri.

TFF a suspendat imediat 149 de arbitri pentru perioade cuprinse între opt şi douăsprezece luni.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0854
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3982
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4561
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7881
Gram de aur (XAU)Gram de aur576.4457

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb