Sondaj BAROMETRUL INSCOP: Românii vor venituri mai mari, locuri de muncă şi sfârşitul războiului din Ucraina

Creşterea veniturilor şi crearea de noi locuri de muncă sunt cele mai importante aşteptări ale românilor pentru anul 2026, la egalitate cu dorinţa de încheiere a războiului din Ucraina, arată datele BAROMETRULUI Informat.ro - INSCOP Research, ediţia a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Sondajul arată că 5,6% dintre respondenţi indică drept prioritate pentru 2026 creşterea veniturilor, acelaşi procent fiind înregistrat şi pentru crearea de locuri de muncă. Încheierea războiului din Ucraina este menţionată de 15% dintre cei chestionaţi, conform comunicatului.

Alte teme importante pentru anul viitor sunt stabilizarea preţurilor şi reducerea inflaţiei (14,7%), combaterea corupţiei (14,5%) şi îmbunătăţirea sistemului de sănătate (10,3%), se arată în comunicat. Educaţia este considerată prioritară de 7,7% dintre respondenţi, în timp ce siguranţa şi ordinea publică sunt menţionate de 1,6%, iar protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice de doar 0,7%, conform comunicatului. Un procent de 4,2% dintre participanţi nu au ştiut sau nu au dorit să răspundă, evidenţiază sursa citată.

Analiza socio-demografică arată diferenţe semnificative între categoriile de respondenţi, conform comunicatului remis redacţiei. Creşterea veniturilor este menţionată mai frecvent de votanţii AUR, persoanele cu educaţie primară şi locuitorii din oraşele mici, se adaugă în comunicat. Crearea de locuri de muncă este o prioritate în special pentru tinerii sub 30 de ani, votanţii AUR, persoanele cu educaţie primară şi populaţia din mediul rural şi urbanul mic, specifică comunicatul.

Încheierea războiului din Ucraina este indicată într-o proporţie mai mare de votanţii PSD şi PNL, precum şi de persoanele cu vârsta de peste 60 de ani. Combaterea corupţiei apare mai des în răspunsurile votanţilor PNL şi USR, ale persoanelor cu studii superioare şi ale locuitorilor din Bucureşti şi din marile oraşe, potrivit comunicatului.

Sondajul BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research este realizat lunar la comanda platformei Informat.ro, pe un eşantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a României. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, subliniază comunicatul.