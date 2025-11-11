Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Spirits România propune o reformă a accizelor la alcool care ar putea aduce statului 3,6 miliarde de lei până în 2030

A.B.
Miscellanea / 11 noiembrie, 16:29

Spirits România propune o reformă a accizelor la alcool care ar putea aduce statului 3,6 miliarde de lei până în 2030

Spirits România, asociaţia patronală care reuneşte principalii producători şi importatori de băuturi spirtoase din ţară, a transmis autorităţilor o propunere de reformă a modului de calcul al accizelor pentru băuturile alcoolice, care ar putea genera venituri suplimentare de 3,6 miliarde de lei până în 2030, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Modelul de taxare propus vizează reducerea decalajelor dintre accizele aplicate diferitelor categorii de băuturi, corelarea acestora cu conţinutul efectiv de alcool pur şi introducerea unui mecanism predictibil de ajustare în funcţie de evoluţia indicelui mediu al preţurilor de consum.

„Propunerea noastră contribuie la creşterea constantă a veniturilor bugetare, concomitent cu sprijinirea obiectivelor de sănătate publică şi convergenţă fiscală”, a declarat Florin Rădulescu, preşedintele Asociaţiei Spirits România.

În prezent, consumatorii plătesc de aproape patru ori mai multă acciză pentru o unitate standard de băutură spirtoasă decât pentru bere şi de până la 64 de ori mai mult decât pentru vin, arată un studiu realizat de Roland Berger.

Creşterile succesive ale accizei în 2025 - de 4,4% la 1 ianuarie şi de 10% la 1 august - au avut un efect invers celui scontat: încasările din accize au scăzut cu peste 53 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului, comparativ cu 2024. O nouă majorare de 10% este prevăzută pentru 1 ianuarie 2026, însă asociaţia avertizează că menţinerea acestui calendar ar putea stimula piaţa ilicită şi ar reduce veniturile fiscale.

Potrivit calculelor Spirits România, armonizarea treptată a accizelor pentru bere, vin şi băuturi spirtoase, pe baza conţinutului de alcool, ar putea asigura un regim fiscal mai echitabil, în linie cu mediile Uniunii Europene, fără a afecta disproporţionat producătorii locali.

Propunerea include un calendar etapizat de implementare pe trei ani, urmat de ajustări simultane şi proporţionale pentru toate categoriile de băuturi alcoolice începând cu 2029. De asemenea, organizaţia recomandă indexarea accizelor o dată la trei ani în funcţie de inflaţie, pentru a elimina volatilitatea fiscală.

Studiul Roland Berger evidenţiază că industria băuturilor spirtoase contribuie anual cu aproape un miliard de euro la PIB-ul României şi susţine aproximativ 23.400 de locuri de muncă, dintre care 9.200 directe în producţie şi vânzări, 9.800 indirecte în agricultură, logistică şi marketing, şi 4.400 locuri de muncă induse în sectoare conexe. Aproape o treime dintre acestea provin din agricultură, dat fiind consumul ridicat de cereale şi fructe necesare producţiei.

Spirits România subliniază că o astfel de reformă ar contribui la creşterea veniturilor fiscale, reducerea pieţei negre şi promovarea consumului responsabil, obiective pe care industria le susţine prin campanii naţionale dedicate educaţiei şi moderaţiei în consumul de alcool.

